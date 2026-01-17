El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días

El Servicio Meteorológico Naciona l (SMN) mantiene activa la alerta amarilla por tormentas en Jujuy por un período de tres días consecutivos . El aviso abarca desde el sábado hasta el lunes e incluye a gran parte del territorio provincial.

El pronóstico indica un escenario de inestabilidad persistente , con eventos que pueden generar impactos en la circulación, la vida urbana y las actividades rurales.

El área bajo alerta comprende valles, yungas, quebrada, puna y zonas cordilleranas . Dentro de ese marco general, el SMN detalla sectores puntuales con mayor probabilidad de afectación:

Estas zonas pueden registrar tormentas de desarrollo variable a lo largo de las jornadas señaladas.

Alerta por tormentas

Qué fenómenos se esperan entre sábado y lunes

Durante el período de vigencia del alerta, se esperan lluvias intensas en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y posible caída de granizo en sectores aislados. Los acumulados de precipitación pueden resultar significativos en algunos puntos.

Las condiciones meteorológicas pueden alternar entre mejoras temporarias y nuevos núcleos de tormenta, con cambios rápidos en el estado del tiempo.

cielo nublado tormentas jujuy (2)

Efectos sobre rutas, caminos y zonas urbanas

Este tipo de eventos suele provocar acumulación de agua en calzadas, reducción de la visibilidad y dificultades para la circulación, sobre todo en rutas de montaña y caminos secundarios. En áreas con pendientes, el agua arrastra material suelto que complica el tránsito.

En sectores urbanos, las lluvias intensas en poco tiempo generan anegamientos temporarios en calles y avenidas, con demoras y complicaciones para el desplazamiento vehicular y peatonal.

Recomendaciones para circular durante tormentas

Ante este escenario, se solicita respetar las señales de tránsito, mantener las velocidades máximas permitidas y conservar una distancia adecuada de frenado. Estas medidas reducen riesgos frente a maniobras imprevistas, calzadas mojadas y presencia de agua o sedimentos sobre la ruta.

La precaución resulta clave en horarios nocturnos o durante lluvias intensas, cuando la visibilidad disminuye de forma marcada.

Qué implica una alerta amarilla del SMN

La alerta amarilla señala la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, con posibles interrupciones momentáneas en las actividades habituales. El SMN emite este nivel de aviso para reforzar la atención y el seguimiento del pronóstico.

Las autoridades recomiendan consultar de forma periódica las actualizaciones oficiales para conocer la evolución de las condiciones climáticas.