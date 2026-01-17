sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 10:47
Pronóstico

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días

El aviso del SMN rige de sábado a lunes y alcanza a valles, yungas, quebrada, puna y zonas cordilleranas, con varias localidades bajo riesgo.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El SMN mantiene el alerta amarilla en Jujuy

El pronóstico indica un escenario de inestabilidad persistente, con eventos que pueden generar impactos en la circulación, la vida urbana y las actividades rurales.

Zonas alcanzadas por la alerta en la provincia

El área bajo alerta comprende valles, yungas, quebrada, puna y zonas cordilleranas. Dentro de ese marco general, el SMN detalla sectores puntuales con mayor probabilidad de afectación:

  • El Carmen

  • Ledesma

  • Palpalá

  • San Antonio

  • San Pedro

  • Santa Bárbara

  • Valle Grande

  • Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

  • Zona baja de Tilcara

Estas zonas pueden registrar tormentas de desarrollo variable a lo largo de las jornadas señaladas.

Alerta por tormentas

Qué fenómenos se esperan entre sábado y lunes

Durante el período de vigencia del alerta, se esperan lluvias intensas en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y posible caída de granizo en sectores aislados. Los acumulados de precipitación pueden resultar significativos en algunos puntos.

Las condiciones meteorológicas pueden alternar entre mejoras temporarias y nuevos núcleos de tormenta, con cambios rápidos en el estado del tiempo.

cielo nublado tormentas jujuy (2)

Efectos sobre rutas, caminos y zonas urbanas

Este tipo de eventos suele provocar acumulación de agua en calzadas, reducción de la visibilidad y dificultades para la circulación, sobre todo en rutas de montaña y caminos secundarios. En áreas con pendientes, el agua arrastra material suelto que complica el tránsito.

En sectores urbanos, las lluvias intensas en poco tiempo generan anegamientos temporarios en calles y avenidas, con demoras y complicaciones para el desplazamiento vehicular y peatonal.

Recomendaciones para circular durante tormentas

Ante este escenario, se solicita respetar las señales de tránsito, mantener las velocidades máximas permitidas y conservar una distancia adecuada de frenado. Estas medidas reducen riesgos frente a maniobras imprevistas, calzadas mojadas y presencia de agua o sedimentos sobre la ruta.

La precaución resulta clave en horarios nocturnos o durante lluvias intensas, cuando la visibilidad disminuye de forma marcada.

Qué implica una alerta amarilla del SMN

La alerta amarilla señala la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, con posibles interrupciones momentáneas en las actividades habituales. El SMN emite este nivel de aviso para reforzar la atención y el seguimiento del pronóstico.

Las autoridades recomiendan consultar de forma periódica las actualizaciones oficiales para conocer la evolución de las condiciones climáticas.

