viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 20:11
Lluvias.

Jujuy bajo alerta amarilla: tormentas fuertes amenazan a toda la provincia

La provincia de Jujuy enfrenta una alerta amarilla por lluvias intensas, posible granizo y tormentas con ráfagas de hasta 70 km/h. Hasta cuándo está pronosticado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Se espera un fin de semana con lluvia en Jujuy.

Se espera un fin de semana con lluvia en Jujuy.

Pronóstico para este sábado

Según el SMN, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con algunas localmente fuertes que podrían traer precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superarlos en puntos aislados. Las temperaturas rondarán una máxima de 25°C y una mínima de 17°C, con probabilidades de lluvia superiores al 50%.

TIEMPO EL FIN DE SEMANA EN JUJUY

El domingo siguen las lluvias

Para el domingo, la alerta amarilla se concentra en las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara . Las condiciones serán similares: tormentas con granizo, ráfagas intensas y acumuladas de 20 a 50 mm de lluvia, superables puntualmente.

Se pronostican temperaturas de 24°C de máxima y 17°C de mínima, con más del 50% de posibilidades de precipitaciones. La inestabilidad persistirá en el arranque de los últimos días de diciembre, según las previsiones.

Recomendaciones ante la inestabilidad climática

Las autoridades instalan a la población en evitar zonas inundables, asegurar objetos al aire libre y mantenerse informados por canales oficiales. Este fenómeno forma parte de un patrón de mal tiempo que podría extenderse, impactando la movilidad y actividades al aire libre en la provincia.

