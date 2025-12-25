jueves 25 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 20:58
¡Atención!

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por tormentas para este viernes 26 de diciembre en Jujuy.

Por  Verónica Pereyra
verano tormentas

Las zonas que podrían verse más afectadas son la Puna, la Quebrada de Humahuaca y sectores de los Valles, aunque el resto del territorio provincial también permanecerá bajo condiciones de tiempo inestable durante la jornada.

image

Desde el SMN indicaron que los valores de precipitación acumulada podrían ser significativos de manera puntual, por lo que se recomienda a la población mantener precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y circular con cuidado en rutas y calles.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier cambio en la evolución del clima, el alerta podrá ser actualizado y pidieron seguir la información oficial para mantenerse informados durante este viernes.

Alerta por tormentas

Precauciones por alerta amarilla

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar cuidados y tener en cuenta una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

- Se aconseja evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y no refugiarse bajo árboles o postes. Es importante asegurar objetos sueltos en patios, balcones o terrazas que puedan ser desplazados por el viento.

- Al circular, se recomienda reducir la velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos y evitar transitar por calles anegadas o rutas con acumulación de agua. En zonas rurales o de cerros, se sugiere prestar atención a posibles crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Rige alerta amarilla por tormentas para la provincia

- En los hogares, se recomienda desenchufar artefactos eléctricos ante tormentas intensas, verificar el estado de desagües y techos, y contar con una linterna o elementos básicos ante eventuales cortes de energía.

Las autoridades recuerdan que la alerta puede actualizarse según la evolución del clima y solicitan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Defensa Civil y organismos de seguridad.

