Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre

Servicios. Tormenta en Jujuy: fallas eléctricas afectan el normal suministro de agua en Capital, Palpalá y Perico

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por tormentas para este viernes 26 de diciembre en la provincia de Jujuy, tras la continuidad de las condiciones de inestabilidad registradas en los últimos días.

Según el organismo , se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes , que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las zonas que podrían verse más afectadas son la Puna, la Quebrada de Humahuaca y sectores de los Valles, aunque el resto del territorio provincial también permanecerá bajo condiciones de tiempo inestable durante la jornada.

image

Desde el SMN indicaron que los valores de precipitación acumulada podrían ser significativos de manera puntual, por lo que se recomienda a la población mantener precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y circular con cuidado en rutas y calles.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier cambio en la evolución del clima, el alerta podrá ser actualizado y pidieron seguir la información oficial para mantenerse informados durante este viernes.

image Alerta por tormentas

Precauciones por alerta amarilla

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar cuidados y tener en cuenta una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

- Se aconseja evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y no refugiarse bajo árboles o postes. Es importante asegurar objetos sueltos en patios, balcones o terrazas que puedan ser desplazados por el viento.

- Al circular, se recomienda reducir la velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos y evitar transitar por calles anegadas o rutas con acumulación de agua. En zonas rurales o de cerros, se sugiere prestar atención a posibles crecidas repentinas de ríos y arroyos.

image Rige alerta amarilla por tormentas para la provincia

- En los hogares, se recomienda desenchufar artefactos eléctricos ante tormentas intensas, verificar el estado de desagües y techos, y contar con una linterna o elementos básicos ante eventuales cortes de energía.

Las autoridades recuerdan que la alerta puede actualizarse según la evolución del clima y solicitan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Defensa Civil y organismos de seguridad.