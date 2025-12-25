Tormentas con granizo: qué no hacer para evitar daños en el auto

Las tormentas con granizo suelen aparecer de manera inesperada , tanto en zonas urbanas como en rutas. En esos momentos, el apuro por proteger el auto puede llevar a cometer errores que terminan siendo más costosos que los propios golpes del hielo. Mantener la calma y actuar con criterio es clave para evitar problemas mecánicos, daños estructurales y situaciones peligrosas.

Uno de los errores más frecuentes es detener el vehículo debajo de árboles, carteles, techos livianos o estructuras improvisadas con la intención de proteger la carrocería. Aunque a simple vista parezca una buena idea, esta decisión puede resultar contraproducente.

Durante una tormenta fuerte, el granizo suele estar acompañado de ráfagas intensas de viento. En ese contexto, ramas, chapas sueltas, carteles mal fijados o restos de obra pueden desprenderse y caer sobre el auto, provocando daños mucho más graves que los abollones habituales del granizo.

Además, frenar de manera repentina en zonas no habilitadas aumenta el riesgo de choques y puede generar inconvenientes con el tránsito o sanciones.

Qué consecuencias puede generar esta decisión

Estacionar en lugares inseguros durante una tormenta puede derivar en distintos tipos de daños, entre ellos:

Golpes severos en el techo, parabrisas o luneta por la caída de ramas u objetos

Rotura de vidrios, espejos laterales y ópticas

Daños estructurales que implican reparaciones más costosas

Riesgo para las personas que permanecen dentro del vehículo

En muchos casos, los perjuicios superan ampliamente los efectos que habría causado únicamente el granizo.

Cómo proteger el auto de manera más segura

Si el granizo sorprende mientras se maneja, la mejor opción es buscar un lugar cerrado y firme, como una cochera, un estacionamiento cubierto o una estación de servicio con techo sólido. Cuando eso no es posible, se recomienda reducir la velocidad, encender las balizas y circular con extrema precaución hasta que pase la tormenta.

Si el vehículo se encuentra en casa y hay tiempo para reaccionar, cubrirlo con una manta gruesa, cartón o una funda especial antigranizo puede ayudar a minimizar daños. Esta acción debe realizarse solo si las condiciones lo permiten y sin exponerse al riesgo del temporal.

Tomar decisiones seguras durante una tormenta no solo protege el auto, sino que también evita gastos mayores y situaciones de peligro innecesarias.