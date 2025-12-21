Tormenta en Jujuy: fallas eléctricas afectan el normal suministro de agua en Capital, Palpalá y Perico

Las fuertes tormentas, con ráfagas de viento y descargas atmosféricas, provocaron inconvenientes en distintos puntos de la provincia de Jujuy. En ese contexto, Agua Potable de Jujuy emitió un comunicado este domingo 21/12 alertando sobre problemas en el servicio, a raíz de fallas eléctricas reportadas por EJESA.
Comunicado de Agua Potable
En el parte de prensa, la empresa explicó de forma textual cómo el corte de energía impacta en la provisión de agua:
“Agua Potable de Jujuy informa que debido a las fuertes tormentas, ráfagas de viento y descargas atmosféricas, la empresa EJESA comunicó que se han registrados fallas en distribuidores de Media Tensión que afectan el suministro eléctrico en San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.
Asimismo, la falta de suministro eléctrico ha afectado el normal funcionamiento de las plantas 'Establo', 'El Ceibal' 'Jacarandá ' así como del sistema de 'Bombeo Navea'”
Según se detalló, el impacto se debe a que la interrupción del suministro eléctrico compromete el funcionamiento de las plantas y sistemas de bombeo que permiten el abastecimiento en las zonas mencionadas.
Ante este escenario, se recomienda a los vecinos hacer un uso racional del agua mientras se normalizan las condiciones eléctricas y operativas, y mantenerse informados por los canales oficiales ante nuevas actualizaciones.
