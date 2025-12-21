Tormenta en Jujuy: fallas eléctricas afectan el normal suministro de agua en Capital, Palpalá y Perico

Las fuertes tormentas , con ráfagas de viento y descargas atmosféricas, provocaron inconvenientes en distintos puntos de la provincia de Jujuy. En ese contexto, Agua Potable de Jujuy emitió un comunicado este domingo 21/12 alertando sobre problemas en el servicio, a raíz de fallas eléctricas reportadas por EJESA.

En el parte de prensa, la empresa explicó de forma textual cómo el corte de energía impacta en la provisión de agua:

“Agua Potable de Jujuy informa que debido a las fuertes tormentas, ráfagas de viento y descargas atmosféricas, la empresa EJESA comunicó que se han registrados fallas en distribuidores de Media Tensión que afectan el suministro eléctrico en San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

Asimismo, la falta de suministro eléctrico ha afectado el normal funcionamiento de las plantas 'Establo', 'El Ceibal' 'Jacarandá ' así como del sistema de 'Bombeo Navea'”

Según se detalló, el impacto se debe a que la interrupción del suministro eléctrico compromete el funcionamiento de las plantas y sistemas de bombeo que permiten el abastecimiento en las zonas mencionadas.

Ante este escenario, se recomienda a los vecinos hacer un uso racional del agua mientras se normalizan las condiciones eléctricas y operativas, y mantenerse informados por los canales oficiales ante nuevas actualizaciones.