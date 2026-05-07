Temporal feroz en el AMBA: granizo, inundaciones y daños tras una madrugada de tormenta

El temporal golpeó al AMBA y provocó destrozos y calles inundadas: qué dice el pronóstico para las próximas horas.

La Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense fueron impactados por un intenso temporal que se hizo sentir con fuerza durante la madrugada, provocando inundaciones en numerosas calles y diversos daños materiales .

El episodio climático, acompañado por ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora y una fuerte caída de granizo , tuvo mayor intensidad en los barrios del sur de la capital porteña y en varias localidades del conurbano de la provincia de Buenos Aires .

El fenómeno climático se desató minutos después de la medianoche en el sector sur de Buenos Aires , donde se registró una lluvia torrencial : en apenas una hora cayeron más de 20 milímetros de agua .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmbaTransporte/status/2052195433049427996&partner=&hide_thread=false Se cumple el alerta NARANJA brindado por el SMN para el centro de la prov de BsAs donde llegan tormentas fuertes/ severas. El clima en el AMBA es muy inestable. Estate atento a los avisos en las próximas horas pic.twitter.com/y9okBlasLj — Transporte AMBA (@AmbaTransporte) May 7, 2026

La magnitud de las precipitaciones provocó el desborde de los sistemas pluviales y generó anegamientos que dejaron numerosos vehículos bajo el agua en zonas como Palermo, Belgrano, Avellaneda, Quilmes, Mar del Plata y Las Flores, donde vecinos también denunciaron el ingreso de agua en casas y comercios.

Granizo con piedras del tamaño de una pelota de golf

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, se reportó una intensa caída de granizo con piedras de dimensiones similares a pelotas de golf. A esto se sumaron fuertes ráfagas que provocaron la caída de árboles y columnas de tendido eléctrico, ocasionando interrupciones parciales del servicio de luz en localidades como Lanús, Quilmes, Dock Sud y La Matanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/filonewsOK/status/2052355310367510571&partner=&hide_thread=false Temporal en Buenos Aires: las ráfagas de viento y fuertes precipitaciones se sintieron con fuerza durante la madrugada.



Se espera que las malas condiciones climáticas sigan hasta la noche de este jueves.pic.twitter.com/mSyPkZ4hUb — Filo.news (@filonewsOK) May 7, 2026

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional continúa sosteniendo la alerta naranja en toda la región y advirtió que la inestabilidad climática podría extenderse durante el resto del día.