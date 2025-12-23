martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 19:58
Feroz tormenta en Buenos Aires deja inundaciones y autos bajo el agua

Una tormenta en Buenos Aires dejó el saldo de casas y comercios inundados, calles anegadas y autos bajo el agua

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Las tormentas se adelantaron en Buenos Aires en la previa de las celebraciones de fin de año y este martes un temporal afectó al AMBA tras una jornada agobiante donde la temperatura alcanzó los 34 grados de sensación térmica.

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el diluvio se registraba en los barrios porteños de Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que afectaba el sur, norte y oeste del Conurbano bonaerense.

Embed - AUTOS VARADOS POR LA LLUVIA #sanmartin #lluvia #inundaciones

En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos, con calles inundadas, autos bajo el agua y casas y comercios que sufrieron el embate de las precipitaciones y los fuertes vientos que duraron varios minutos y causaron varios inconvenientes.

Nochebuena y Navidad: qué se espera en Buenos Aires

El pronóstico para el miércoles 24, víspera de Navidad, mantiene el calor: en Buenos Aires se espera una máxima cercana a 34°C. Hacia la noche, vuelve a crecer la posibilidad de tormentas, con ráfagas que pueden superar los 50 km/h, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales antes de organizar actividades al aire libre.

Para el jueves 25 se anticipa un leve alivio térmico en el AMBA (máximas alrededor de 28/29°C), aunque no se descarta inestabilidad durante la madrugada y la mañana. Luego, hacia el fin de semana, las temperaturas volverían a subir con jornadas más estables en general.

Embed - Un shopping inundado y calles colapsadas por el fuerte temporal en el AMBA

Alerta en el norte, incluida Jujuy

Mientras tanto, el mapa de alertas del SMN marca un escenario más complejo en el norte argentino: hay zonas con alerta amarilla por tormentas y pronósticos de acumulados significativos y ráfagas fuertes. En Jujuy, por ejemplo, rige alerta amarilla por tormentas con posibilidad de abundante precipitación en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar 70 km/h.

Desde el organismo insistieron en que estos períodos de inestabilidad continuarán por un par de días, por lo que pidieron mantenerse informados por canales oficiales y extremar precauciones: evitar circular durante la tormenta, asegurar objetos en balcones y patios, y limpiar desagües para reducir anegamientos.

