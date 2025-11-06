jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 10:54
Sociedad.

Comprar ropa por kilo: la tendencia que arrasa en Buenos Aires y quiere llegar a Jujuy

En Buenos Aires crece la compra de ropa por kilo, del “kilo shop” europeo a ferias con precios claros y espíritu cazatesoros. ¿Puede llegar a Jujuy?

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Comprar ropa por kilo: la tendencia que arrasa en Buenos Aires y quiere llegar a Jujuy

Comprar ropa por kilo: la tendencia que arrasa en Buenos Aires y quiere llegar a Jujuy

En Buenos Aires crece la compra de ropa por kilo, del “kilo shop” europeo a ferias con precios claros y espíritu cazatesoros. ¿Puede llegar a Jujuy?

En Buenos Aires crece la compra de ropa por kilo, del “kilo shop” europeo a ferias con precios claros y espíritu cazatesoros. ¿Puede llegar a Jujuy?

En Buenos Aires hay una moda que mezcla espíritu cazatesoros, ahorro y reciclaje: comprar ropa por kilo. No es remate ni outlet, es una experiencia donde pagás por peso, no por etiqueta, y salís con un mix de hallazgos que va de camperas oversize a jeans noventeros. Algunas tiendas de San Telmo y el circuito vintage ya la adoptaron con listas de precios por kilogramo visibles y eventos especiales de fin de semana.

Lee además
Los ingredientes naturalmente dulces como la miel, el jarabe de arce, la fruta , etc., son algunas de las mejores alternativas para agregar sabor a los panqueques sin poner azúcar industrial.
En 10 minutos.

Panqueques de banana sin harina con 3 ingredientes: la receta de la abuela para un desayuno saludable
La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno y es furor
Imperdible.

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno que es furor

image

Ropa por Kilo

¿De dónde viene?

La inspiración cruza el Atlántico. En París se popularizó el formato “kilo shop” hace años; en Alemania y el Reino Unido, cadenas como PicknWeight convirtieron la venta por kilo en un culto para amantes del vintage con locales en Berlín, Múnich, Colonia y Londres. La idea es darle una segunda vida a prendas únicas y transparentar el precio con balanzas a la vista.

¿Cómo se compra?

Las prendas están clasificadas por categorías y/o colores de etiqueta, cada color equivale a un precio por kilo; elegís, pesás y pagás. En CABA, algunos locales comunican valores de referencia (por ejemplo, $35.000 el kilo) y combinan con “precios fijos” por unidad para ítems premium. Es una manera rápida de armar outfit sin mirar marca a marca.

¿Por qué explota ahora?

Porque el bolsillo manda y la ropa por kilo convive con el boom de ferias americanas y locales de moda circular. Desde el histórico Ejército de Salvación a multimarcas vintage, el mapa porteño ofrece cada vez más opciones para vestir distinto sin gastar fortunas. El combo suma un plus ambiental: alarga la vida útil de las prendas y reduce desperdicio.

¿Y los precios reales?

Dependen del curado y la temporada, pero las crónicas y posteos de locales y medios porteños mencionan valores por kilo publicados y “kilo days” con promos. La clave es ir con tiempo, buscar buenas telas (denim, lana, cuero), revisar costuras y probar. Quien sabe mirar, encuentra joyitas a precio de ganga.

¿Puede llegar a Jujuy?

En Jujuy crecieron las ferias americanas y la cultura del usado se expandió en cada barrio y lo locales del centro de la ciudad. Por eso, el formato por kilo tiene altas chances de prender si se combina con buena curaduría (talles, estación y calidad), comunicación clara de precios por kilo, y una logística simple: balanza visible, probadores y un día fijo de “kilo sale”. Además, podría integrarse a ferias barriales o espacios culturales, sumando música y comunidad: una experiencia, no solo una compra.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Panqueques de banana sin harina con 3 ingredientes: la receta de la abuela para un desayuno saludable

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno que es furor

Hoy habrá castraciones en el B° San Francisco de Álava

"Te extraño, infiel": el mensaje pintado en un auto que apareció luego de una fiesta

El truco con ingredientes caseros para limpiar los azulejos de la cocina sin gastar mucho

Lo que se lee ahora
La viralización del Peugeot 207 provocó una ola de comentarios.
Redes sociales.

"Te extraño, infiel": el mensaje pintado en un auto que apareció luego de una fiesta

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Corte de agua (foto ilustrativa).
Jujuy.

Este jueves, corte programado de agua en Alto Comedero: horario y sectores

ANSES confirmó que las Becas Progresar se pagarán en noviembre de 2025.
Educación.

ANSES: ¿Cuándo se cobra las Becas Progresar en noviembre 2025?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel