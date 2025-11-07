viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 10:44
Economía.

Ranking inmobiliario para comprar un departamento: ¿En qué puesto quedó Buenos Aires?

Un estudio examinó el valor del metro cuadrado expresado en dólares en distintas urbes de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, México y Ecuador.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Buenos Aires quedó quinta en el ranking inmobiliario de ciudades más caras para comprar un departamento.

Buenos Aires quedó quinta en el ranking inmobiliario de ciudades más caras para comprar un departamento.

De acuerdo con el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), Buenos Aires ocupa el quinto puesto entre las ciudades más costosas de la región para la compra de un departamento. El valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegó a US$2622.

Lee además
Alerta en Jujuy: crecieron las estafas aplicando la IA en alquileres
Policial.

Quiso alquilar un departamento en Jujuy y la estafaron con más de $500 mil
El momento de la detención del novio de Lourdes Fernández (Sebastián Alonso)
Justicia.

Qué encontraron en el departamento donde estaba Lourdes Fernández, ex Bandana

El estudio, desarrollado por la Universidad Torcuato Di Tella junto con Zonaprop, analiza los valores en dólares por metro cuadrado en 12 urbes distribuidas en siete países latinoamericanos. Los datos fueron obtenidos a partir de los anuncios publicados en portales inmobiliarios durante el mes de septiembre.

Buenos Aires quedó quinta en el ranking inmobiliario de ciudades más caras para comprar un departamento.

La ciudad de Montevideo (Uruguay) lidera el listado como la más costosa de América Latina para adquirir una propiedad, con un precio promedio de US$3209 por metro cuadrado. Detrás se posicionan Ciudad de México, con US$2909, y Monterrey, con US$2787.

En el extremo opuesto del ranking, entre los mercados inmobiliarios más accesibles, figuran las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba, junto con Quito (Ecuador) y Ciudad de Panamá, donde el valor por metro cuadrado resulta considerablemente menor.

Buenos Aires es la quinta ciudad más cara de América Latina para comprar un departamento.

El ranking de ciudades más caras de América Latina para comprar un departamento

Según los datos recopilados por el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), el valor del metro cuadrado en dólares para la compra de viviendas en las 12 urbes analizadas durante el mes de septiembre fue el siguiente:

  • Montevideo, Uruguay: US$3209 por m2;
  • Ciudad de México, México: US$2909;
  • Monterrey, México: US$2787;
  • Guadalajara, México: US$2717;
  • Buenos Aires, Argentina: US$2622;
  • San Pablo, Brasil: US$2578;
  • Río de Janeiro, Brasil: US$2440;
  • Lima, Perú: US$2243;
  • Ciudad de Panamá, Panamá: US$1881;
  • Córdoba, Argentina: US$1750;
  • Rosario, Argentina: US$1733;
  • Quito, Ecuador: US$1200.
En promedio, el metro cuadrado en América Latina alcanzó los US$2588 en septiembre.

En términos generales, durante septiembre el valor promedio del metro cuadrado en las principales ciudades de América Latina se ubicó en US$2588.

Cuánto aumentaron los precios en dólares del metro cuadrado en la Argentina y el resto de la región

Entre marzo y septiembre, el precio del metro cuadrado en dólares creció 1,4% en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en Córdoba y Rosario el aumento fue más pronunciado, con subas de 7,5% y 7,4%, respectivamente.

Al analizar los valores en pesos constantes, considerando la inflación, el m² mostró un incremento real del 2,7% en CABA. En las otras dos ciudades también se observaron alzas, que alcanzaron el 8,8% en Córdoba y el 8,7% en Rosario.

El ranking inmobiliario de ciudades más caras para comprar un departamento.

En el resto de América Latina, los valores del m² avanzaron 6,4% en dólares, aunque en términos reales —medidos en moneda local— registraron una leve caída del 0,6% durante el mismo período.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quiso alquilar un departamento en Jujuy y la estafaron con más de $500 mil

Qué encontraron en el departamento donde estaba Lourdes Fernández, ex Bandana

Se mudo a un departamento a estrenar pero el moho hizo que todo terminara en desastre

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Causa Cuadernos: 5 claves para entender de qué se trata

Lo que se lee ahora
La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel