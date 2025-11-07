Ranking inmobiliario para comprar un departamento: ¿En qué puesto quedó Buenos Aires?

Buenos Aires quedó quinta en el ranking inmobiliario de ciudades más caras para comprar un departamento.

De acuerdo con el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL) , Buenos Aires ocupa el quinto puesto entre las ciudades más costosas de la región para la compra de un departamento . El valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegó a US$2622 .

El estudio, desarrollado por la Universidad Torcuato Di Tella junto con Zonaprop , analiza los valores en dólares por metro cuadrado en 12 urbes distribuidas en siete países latinoamericanos . Los datos fueron obtenidos a partir de los anuncios publicados en portales inmobiliarios durante el mes de septiembre .

La ciudad de Montevideo (Uruguay) lidera el listado como la más costosa de América Latina para adquirir una propiedad, con un precio promedio de US$3209 por metro cuadrado . Detrás se posicionan Ciudad de México , con US$2909 , y Monterrey , con US$2787 .

En el extremo opuesto del ranking, entre los mercados inmobiliarios más accesibles , figuran las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba , junto con Quito (Ecuador) y Ciudad de Panamá , donde el valor por metro cuadrado resulta considerablemente menor.

El ranking de ciudades más caras de América Latina para comprar un departamento

Según los datos recopilados por el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), el valor del metro cuadrado en dólares para la compra de viviendas en las 12 urbes analizadas durante el mes de septiembre fue el siguiente:

Montevideo , Uruguay: US$3209 por m2;

, Uruguay: por m2; Ciudad de México , México: US$2909;

, México: US$2909; Monterrey , México: US$2787;

, México: US$2787; Guadalajara , México: US$2717;

, México: US$2717; Buenos Aires, Argentina: US$2622 ;

; San Pablo , Brasil: US$2578;

, Brasil: US$2578; Río de Janeiro , Brasil: US$2440;

, Brasil: US$2440; Lima , Perú: US$2243;

, Perú: US$2243; Ciudad de Panamá , Panamá: US$1881;

, Panamá: US$1881; Córdoba , Argentina: US$1750 ;

, Argentina: ; Rosario , Argentina: US$1733 ;

, Argentina: ; Quito, Ecuador: US$1200.

En promedio, el metro cuadrado en América Latina alcanzó los US$2588 en septiembre.

En términos generales, durante septiembre el valor promedio del metro cuadrado en las principales ciudades de América Latina se ubicó en US$2588.

Cuánto aumentaron los precios en dólares del metro cuadrado en la Argentina y el resto de la región

Entre marzo y septiembre, el precio del metro cuadrado en dólares creció 1,4% en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en Córdoba y Rosario el aumento fue más pronunciado, con subas de 7,5% y 7,4%, respectivamente.

Al analizar los valores en pesos constantes, considerando la inflación, el m² mostró un incremento real del 2,7% en CABA. En las otras dos ciudades también se observaron alzas, que alcanzaron el 8,8% en Córdoba y el 8,7% en Rosario.

En el resto de América Latina, los valores del m² avanzaron 6,4% en dólares, aunque en términos reales —medidos en moneda local— registraron una leve caída del 0,6% durante el mismo período.