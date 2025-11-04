Se mudo a un departamento a estrenar pero el moho hizo que todo terminara en desastre

Megan Lewis se mudó llena de ilusión, pero en solo dos meses la humedad y el moho convirtieron su sueño en una pesadilla.

Megan Lewis, una joven que comparte contenido en TikTok , celebraba la compra de su primer hogar , llena de emoción y satisfacción . Sin embargo, la felicidad fue efímera: pocas semanas después de instalarse, la humedad y el moho comenzaron a invadir su casa, hasta el punto de arruinar incluso su calzado .

Salud y Alimentos. Este es el error frecuente al encontrar moho en la fruta de la heladera

Consejos. Este es el mejor truco casero para sacar el moho del baño de forma rápida

La usuaria , que documentó todo en TikTok bajo el perfil @meganlewis31 , se había mudado hace solo ocho semanas a un departamento recién construido . Lo que parecía el comienzo de una etapa ideal se convirtió en un verdadero suplicio : las paredes se cubrieron de moho , el agua se filtraba y burbujeaba detrás de los muros , y la humedad se extendió por todos los espacios del hogar .

La joven relató en sus videos cómo la situación se volvió imposible de manejar . “El albañil solo pintó arriba del moho y después me dio un deshumidificador industrial”, explicó Megan , quien además tuvo que adquirir otros aparatos eléctricos e incluso pequeños deshumidificadores para colocar dentro de los placares .

Megan Lewis se mudó llena de ilusión, pero en solo dos meses la humedad y el moho convirtieron su sueño en una pesadilla.

Aunque mantuvo la calefacción encendida constantemente y ventiló la vivienda con regularidad, la humedad no cedió. Las consecuencias fueron devastadoras: todos sus zapatos , desde botas hasta tacones , terminaron cubiertos de moho y totalmente arruinados . Megan intentó tomárselo con humor , comparando la apariencia de su calzado con la tendencia del “ crushed velvet ”, pero en realidad la situación la dejó al borde del llanto .

El drama de los nuevos edificios: más aislados, pero sin ventilación

El caso de Megan no es algo aislado. Especialistas señalan que las construcciones recientes suelen ser más herméticas y contar con mejor aislamiento, pero muchas veces carecen de un sistema de ventilación eficiente, lo que hace que la humedad quede retenida y favorezca la proliferación de moho.

La joven mostró en sus videos cómo la situación se volvió insostenible.

En la sección de comentarios de sus videos, numerosos usuarios relataron experiencias parecidas y le ofrecieron recomendaciones para lidiar con la situación. “Tu sistema de ventilación no funciona bien, tienen que revisarlo”, le indicó un internauta. Otro fue más directo: “La única forma en que logré deshacerme del moho en una casa nueva fue mudándome”.

Algunos usuarios señalaron que los materiales de construcción a veces se instalan aún húmedos, sin darles tiempo suficiente para secarse antes de finalizar la obra. “Nosotros tuvimos que sacar todos los zócalos porque estaban podridos y tardaron seis meses en arreglar la casa”, compartió otra persona.

Cómo eliminar el moho dentro del hogar

Olivia Young, especialista en desarrollo de productos de una reconocida marca de limpieza, indicó que el moho tiende a aparecer durante el invierno, cuando la condensación se acumula en ventanas y espacios cerrados. “El secreto es actuar rápido y ventilar, aunque haga frío. Si el problema persiste, lo mejor es usar un deshumidificador y productos específicos para eliminar el moho”, aconsejó.

El moho puede surgir en distintos lugares de la casa.

Además, la especialista advirtió que el moho no solo afecta la estética del hogar, sino que también puede tener consecuencias para la salud, por lo que es imprescindible abordarlo en cuanto se detecta.

El reclamo de los compradores: “Esto no debería pasar”

El caso de Megan provocó gran indignación entre sus seguidores en redes sociales. “Si te sugieren un deshumidificador, que te lo den ellos y paguen la electricidad, porque se va por las nubes. No dejes que te tomen el pelo, esto no es normal ni aceptable”, escribió una usuaria.

Una joven se mudó a un departamento a estrenar y ocurrió un insólito desastre.

Por su parte, el video de Megan ya superó las 570 mil reproducciones y continúa recibiendo comentarios de personas que, al igual que ella, han visto cómo la humedad y el moho arruinaron su ilusión de tener una vivienda propia.