Repartidor llevó flores a un funeral pero se tropezó y cayó el pozo: el video viral

La inesperada secuencia transformó una ceremonia solemne en un fenómeno digital repleto de comentarios creativos.

Un hecho insólito ocurrido en un cementerio de Ecuador se volvió viral en TikTok y otras plataformas: un repartidor que acudió a entregar flores en un funeral sufrió una caída inesperada que rápidamente se difundió en redes. Mientras los familiares y allegados rendían homenaje a su ser querido, el joven intentaba abrirse paso con un ramo en las manos.

Un paso en falso lo hizo caer directamente en la fosa del difunto, dejando atónitos a los asistentes. El incidente fue registrado por una joven que estaba en la ceremonia, captando el momento exacto en que el repartidor desaparece en el pozo de tierra, sin percatarse del hueco frente al ataúd.

La caída accidental de un repartidor en un cementerio genera millones de visualizaciones y comentarios creativos en TikTok. Caída inesperada en pleno funeral La reacción fue inmediata. Varios presentes se apresuraron a auxiliarlo y sacarlo de la fosa, mientras otros no pudieron evitar reírse ante lo insólito del momento. Por unos instantes, la seriedad del funeral se vio interrumpida por la sorpresa y el humor involuntario.

El clip, compartido en la cuenta @zuly_bd, alcanzó más de 16 millones de visualizaciones y cerca de un millón de “me gusta” en pocas horas, convirtiéndose en uno de los virales más destacados recientes de la plataforma. La grabación provocó numerosos comentarios y reacciones, con usuarios impactados tanto por lo inesperado como por el toque cómico del incidente.

El inesperado accidente interrumpe la solemnidad del funeral y desata reacciones de sorpresa y humor entre los asistentes. Reacciones y humor viral en redes sociales Entre los comentarios más destacados se leyeron expresiones como: “¿También piden a domicilio desde el más allá?”, “Pasaron del llanto a la risa en un segundo” y “La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega”. Otros usuarios recurrieron al humor negro, escribiendo: “Se lo quiso llevar con él”, “Hasta el difunto se murió de la risa”, y “El vivo se llevó toda la atención y el muerto casi se lleva al vivo”. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EVTV (@evtvmiami) La combinación de ingenio y sorpresa de la comunidad en línea transformó el accidente en un verdadero espectáculo de ocurrencias. Ni siquiera una fosa durante un funeral logró frenar al repartidor, demostrando que cumplir con una entrega puede convertirse en un reto, incluso en los contextos más inesperados.

