sábado 25 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de octubre de 2025 - 08:02
Redes sociales.

Repartidor llevó flores a un funeral pero se tropezó y cayó el pozo: el video viral

El momento sorprendente, captado por una asistente, convirtió un funeral serio en un fenómeno viral en internet, generando una avalancha de comentarios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La inesperada secuencia transformó una ceremonia solemne en un fenómeno digital repleto de comentarios creativos.

La inesperada secuencia transformó una ceremonia solemne en un fenómeno digital repleto de comentarios creativos.

Un hecho insólito ocurrido en un cementerio de Ecuador se volvió viral en TikTok y otras plataformas: un repartidor que acudió a entregar flores en un funeral sufrió una caída inesperada que rápidamente se difundió en redes. Mientras los familiares y allegados rendían homenaje a su ser querido, el joven intentaba abrirse paso con un ramo en las manos.

Lee además
las fotos del funeral de liam payne que reunio a los ex one direction
Inglaterra.

Las fotos del funeral de Liam Payne que reunió a los ex One Direction
El video generó debate en las redes sociales.
Redes sociales.

¿Qué significa "Volcel", el término viral usado por Rosalía para hablar sobre sus relaciones?

Un paso en falso lo hizo caer directamente en la fosa del difunto, dejando atónitos a los asistentes. El incidente fue registrado por una joven que estaba en la ceremonia, captando el momento exacto en que el repartidor desaparece en el pozo de tierra, sin percatarse del hueco frente al ataúd.

La caída accidental de un repartidor en un cementerio genera millones de visualizaciones y comentarios creativos en TikTok.

Caída inesperada en pleno funeral

La reacción fue inmediata. Varios presentes se apresuraron a auxiliarlo y sacarlo de la fosa, mientras otros no pudieron evitar reírse ante lo insólito del momento. Por unos instantes, la seriedad del funeral se vio interrumpida por la sorpresa y el humor involuntario.

El clip, compartido en la cuenta @zuly_bd, alcanzó más de 16 millones de visualizaciones y cerca de un millón de “me gusta” en pocas horas, convirtiéndose en uno de los virales más destacados recientes de la plataforma. La grabación provocó numerosos comentarios y reacciones, con usuarios impactados tanto por lo inesperado como por el toque cómico del incidente.

El inesperado accidente interrumpe la solemnidad del funeral y desata reacciones de sorpresa y humor entre los asistentes.

Reacciones y humor viral en redes sociales

Entre los comentarios más destacados se leyeron expresiones como: “¿También piden a domicilio desde el más allá?”, “Pasaron del llanto a la risa en un segundo” y “La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega”. Otros usuarios recurrieron al humor negro, escribiendo: “Se lo quiso llevar con él”, “Hasta el difunto se murió de la risa”, y “El vivo se llevó toda la atención y el muerto casi se lleva al vivo”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por EVTV (@evtvmiami)

La combinación de ingenio y sorpresa de la comunidad en línea transformó el accidente en un verdadero espectáculo de ocurrencias. Ni siquiera una fosa durante un funeral logró frenar al repartidor, demostrando que cumplir con una entrega puede convertirse en un reto, incluso en los contextos más inesperados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las fotos del funeral de Liam Payne que reunió a los ex One Direction

¿Qué significa "Volcel", el término viral usado por Rosalía para hablar sobre sus relaciones?

Viral: su hija es amante de lo salado y le hizo una "torta de pastel de papa" en su cumpleaños

Se levantó el corte en el puente fronterizo internacional entre Bolivia y Jujuy

Sigue el corte total en el puente internacional fronterizo entre Jujuy y Bolivia

Las más leídas

Ola de calor en Argentina (Foto ilustrativa)
Ranking.

Ola de calor: dos ciudades del norte entre las más calurosas del país

Colegios privados en el 2025 (Foto ilustrativa)
Elecciones.

Qué colegios privados de Jujuy tendrán clases normales este lunes

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7% y quedó a $1.515 para la venta en el Banco Nación.
Economía.

¿A cuánto cerró el dólar este viernes, a días de las Elecciones?

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

El pequeño pueblo de Jujuy que tenés que conocer. video
Turismo.

Así es el pueblo de Jujuy que combina tradición e historia y fue elegido por Netflix

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel