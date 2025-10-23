Viral: su hija es amante de lo salado y le hizo una "torta de pastel de papa" en su cumpleaños

El viral invento de una madre en el cumpleaños de su hija.

Si creías que los cumpleaños solo se festejaban con tortas de crema, chocolate o merengue, esta historia te va a sorprender. Una mamá recibió un pedido muy particular de su hija, amante de lo salado: quería una torta sin nada de azúcar. ¿La respuesta? Preparó un pastel de papas como una torta tradicional.

La ocurrencia fue tan original que se volvió viral en redes como TikTok e Instagram. El creativo gesto de esta madre recorrió internet, mostrando que la imaginación puede más que las recetas clásicas. En lugar de optar por lo habitual, decidió romper moldes y cumplir el deseo de su hija con una propuesta tan inesperada como ingeniosa.

El video viral de la madre que preparó una torta de cumpleaños con pastel de papa Frente a ese particular pedido, la mujer puso manos a la obra y elaboró una verdadera creación culinaria, replicando la apariencia de una torta tradicional, pero con ingredientes salados de principio a fin. Su ingenio no tardó en conquistar las redes.

El resultado final fue un pastel de papas con una apariencia tan cuidada que parecía una auténtica torta de tres pisos, lista para celebrar un cumpleaños. Lejos de guardarse el secreto, la mujer decidió mostrar todo el proceso en sus redes sociales, publicando el paso a paso en TikTok e Instagram. La reacción no tardó en llegar: el video acumuló miles de reproducciones y una lluvia de mensajes elogiosos. Muchos usuarios resaltaron la creatividad de la madre y, sobre todo, el cariño reflejado en su esfuerzo por cumplir el inusual pedido de su hija.

