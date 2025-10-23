jueves 23 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2025 - 09:37
Redes sociales.

Viral: su hija es amante de lo salado y le hizo una "torta de pastel de papa" en su cumpleaños

El impacto de esta torta sin azúcar trascendió los simples “me gusta” y comentarios, convirtiéndose en una propuesta inspiradora que muchos ya piensan copiar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El viral invento de una madre en el cumpleaños de su hija.

El viral invento de una madre en el cumpleaños de su hija.

Si creías que los cumpleaños solo se festejaban con tortas de crema, chocolate o merengue, esta historia te va a sorprender. Una mamá recibió un pedido muy particular de su hija, amante de lo salado: quería una torta sin nada de azúcar. ¿La respuesta? Preparó un pastel de papas como una torta tradicional.

Lee además
Hace esta torta de ricota con harina de almendras: una receta simple y rápida.
Cocina.

Hace esta torta de ricota con harina de almendras: una receta simple y rápida
Pastel de zanahoria, un postre esponjoso y aromático.
Cocina.

Torta de zanahoria: una receta distinta y fácil de hacer para bajar de peso

La ocurrencia fue tan original que se volvió viral en redes como TikTok e Instagram. El creativo gesto de esta madre recorrió internet, mostrando que la imaginación puede más que las recetas clásicas. En lugar de optar por lo habitual, decidió romper moldes y cumplir el deseo de su hija con una propuesta tan inesperada como ingeniosa.

El viral invento de una madre en el cumpleaños de su hija.

La razón detrás del curioso festejo fue clara y contundente: la cumpleañera, amante incondicional de los sabores salados, dejó en claro que su torta no podía contener ni un rastro de azúcar.

El video viral de la madre que preparó una torta de cumpleaños con pastel de papa

Frente a ese particular pedido, la mujer puso manos a la obra y elaboró una verdadera creación culinaria, replicando la apariencia de una torta tradicional, pero con ingredientes salados de principio a fin. Su ingenio no tardó en conquistar las redes.

El resultado final fue un pastel de papas con una apariencia tan cuidada que parecía una auténtica torta de tres pisos, lista para celebrar un cumpleaños. Lejos de guardarse el secreto, la mujer decidió mostrar todo el proceso en sus redes sociales, publicando el paso a paso en TikTok e Instagram.

La reacción no tardó en llegar: el video acumuló miles de reproducciones y una lluvia de mensajes elogiosos. Muchos usuarios resaltaron la creatividad de la madre y, sobre todo, el cariño reflejado en su esfuerzo por cumplir el inusual pedido de su hija.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hace esta torta de ricota con harina de almendras: una receta simple y rápida

Torta de zanahoria: una receta distinta y fácil de hacer para bajar de peso

Una torta con los nombres de sus ex: la sorpresa en un cumpleaños que se hizo viral

El mensaje de WhatsApp que no hay que responder porque te vacía la cuenta bancaria

Elecciones 2025: ¿Hasta qué hora se puede comprar alcohol por la veda electoral?

Lo que se lee ahora
Por las elecciones de este domingo 26 de octubre, se impondrán algunas restricciones para los ciudadanos. 
Política.

Elecciones 2025: ¿Hasta qué hora se puede comprar alcohol por la veda electoral?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Lourdes Fernández, ex Bandana.
Desesperación.

Apareció Lourdes Fernández: qué pasó con la ex cantante de Bandana

La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto  video
Elecciones.

La Alianza La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto en San Salvador de Jujuy

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco video
Indignante.

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco

Anuncian cortes programados de luz para este miércoles en San Salvador
Servicios.

Este jueves 23 de octubre habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Debate en Diputados.
País.

El Gobierno anunció una reforma laboral con salarios establecidos según el rendimiento del empleado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel