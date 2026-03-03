martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 13:42
Crimen.

Homicidio en barrio Belgrano: entregaron el cuerpo de Leonel Cruz y el acusado sigue detenido

Tras la autopsia y los trámites legales, la familia recibió el cuerpo de Leonel Facundo Cruz. El sospechoso por el homicidio del joven cumple prisión preventiva

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La medida se realizó en el marco de la investigación penal que encabeza el fiscal Juan Sorbello, quien lleva adelante la causa por el homicidio que conmocionó a la capital jujeña en los últimos días.

Autopsia e identificación formal

De acuerdo al parte oficial, antes de la entrega se practicó la autopsia correspondiente y se cumplieron todos los procedimientos legales establecidos.

Entre ellos se incluyó la identificación formal mediante la toma de huellas necrodactilares y la posterior emisión del certificado de defunción. Una vez completados esos pasos, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

La entrega se produce luego de jornadas de profundo dolor para la familia, que había solicitado poder despedir al joven.

El acusado sigue detenido

En cuanto al avance de la causa, el Ministerio Público confirmó que el principal sospechoso del hecho se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva. La medida fue dispuesta por la autoridad judicial competente mientras continúan desarrollándose las diligencias investigativas necesarias para el cierre de la etapa preparatoria.

Desde la Fiscalía indicaron que el objetivo es avanzar hacia la posterior elevación de la causa a juicio. El caso sigue bajo investigación y no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.

El dolor de la familia del joven asesinado en barrio Belgrano

Familiares, amigos y vecinos se manifestaron este lunes en la morgue de Alto Comedero para pedir que les entreguen el cuerpo de Leonel Facundo Cruz, el joven de 29 años asesinado el jueves en barrio Belgrano. Aseguran que todavía no pudieron despedirlo.

En diálogo con Canal 4, su padre, Rosario Cruz, fue contundente: “Esto no es una protesta, más que nada es una petición de la familia que sufrimos la tragedia en la pérdida de mi hijo”.

