Confirmaron la presencia del oso andino en Jujuy y crece el interés por su conservación

Una noticia genera entusiasmo en el norte argentino: la presencia del oso andino en Jujuy . La confirmación surge a partir del trabajo del investigador salteño Fernando del Moral , quien brindó detalles sobre esta especie amenazada que habita los Andes tropicales. El hecho despierta interés entre especialistas, ambientalistas y amantes de la fauna regional.

El ejemplar, también conocido como oso de anteojos por las manchas claras alrededor de sus ojos, es una especie endémica de la cordillera andina. Su distribución abarca desde Venezuela hasta el noroeste argentino, lo que ubica a Jujuy en el límite más austral de su presencia en el continente.

El oso andino se caracteriza por su comportamiento esquivo. A diferencia de los grandes osos del hemisferio norte, esta especie evita el contacto humano y resulta difícil de detectar en estado silvestre.

Habita selvas nubladas, pastizales de altura y sectores del Chaco serrano dentro de los Andes tropicales. En el sur de Bolivia y el noroeste argentino mantiene poblaciones reducidas, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Según explicó Del Moral, la baja densidad poblacional y la limitada diversidad genética colocan a la especie en situación de riesgo. Cualquier alteración del ambiente impacta de manera directa en su supervivencia.

El oso más austral del planeta

En esta región se encuentra el ejemplar más austral de todos los osos del mundo. Esta condición posiciona a Jujuy y Salta en un lugar relevante dentro de los estudios internacionales de conservación.

El investigador señaló que la especie llegó a Sudamérica hace miles de años, tras migraciones originadas en América del Norte. Desde entonces se dispersó por la cordillera andina, aunque siempre con poblaciones pequeñas.

La posible presencia en territorio jujeño reabre el debate sobre monitoreo, conservación y articulación binacional con Bolivia, donde también existen grupos relictos.

Mito, cosmovisión y leyenda del Ucumar

En el norte argentino, el oso andino se vincula con la leyenda del Ucumar. Este relato popular describe a un ser homínido que habita las selvas y cerros. La tradición oral mantiene esa historia viva en comunidades coyas y campesinas.

En la cosmovisión andina, el oso representa un nexo entre la tierra y las deidades. Su figura ocupa un lugar simbólico similar al del cóndor andino, ave emblemática de la cordillera.

Este componente cultural refuerza el valor patrimonial de la especie en la región.

¿Es peligroso el oso andino?

El especialista aclaró que el oso andino no representa un riesgo habitual para las personas. Su primera reacción frente a la presencia humana es escapar. Posee un olfato desarrollado que le permite detectar personas a distancia.

Existen registros aislados de ataques en otros países andinos, generalmente asociados a persecuciones o situaciones de caza. En condiciones normales, evita el contacto.

El comportamiento difiere del de especies como el oso polar o el oso pardo, que pueden acercarse a campamentos humanos en otros continentes.

Conservación y monitoreo en el norte argentino

En años anteriores surgieron propuestas vinculadas a planes de conservación y posibles estrategias de reintroducción. Especialistas remarcan que cualquier iniciativa requiere estudios ambientales rigurosos y coordinación regional.

La confirmación de ejemplares en la zona impulsa nuevas líneas de investigación sobre distribución, genética y estado poblacional en Jujuy.

El interés científico crece ante la posibilidad de documentar de manera sistemática la presencia del oso andino en el extremo sur de su hábitat natural.