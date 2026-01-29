Cuáles son los 10 animales más inteligentes del planeta

Estudios científicos identifican a los cuervos como las aves más inteligentes por su uso de herramientas y resolución de rompecabezas (Imagen Ilustrativa)

Anteriormente se creía que el border collie era la raza más inteligente. En realidad, es una de ellas.

Los chimpancés, con el 98% de su ADN compartido con humanos, utilizan símbolos y herramientas, desarrollando cultura y vínculos emocionales (WikiCommons/Roland)

El reino animal sorprende cada día con su diversidad de comportamientos y capacidades, por lo que el mundo científico destaca a especies como chimpancés , elefantes, perros, ratas, entre otros, como los animales que demuestran mayor inteligencia, habilidades de resolución de problemas y comunicación avanzada. El fenómeno ocurre en distintos continentes y ecosistemas, desde selvas hasta océanos.

Sociedad. Sancionaron a un hombre que tiraba basura en el río en Salta

Juegos de azar. Quini 6: ¿Cuáles fueron los números ganadores de ayer, miércoles 28 de enero?

A partir del trabajo de instituciones como National Geographic, la inteligencia animal dejó de ser solo una curiosidad y se consolidó como un campo de estudio clave. La investigación apunta que este aspecto abarca memoria, emociones, empatía y capacidad para aprender de la experiencia. Cada especie desarrolla estrategias particulares para adaptarse y resolver las dificultades de su entorno.

La ciencia moderna no utiliza un “IQ” animal idéntico al humano, porque cada especie tiene capacidades adaptadas a su ecología y forma de vida. Sin embargo, los investigadores suelen evaluar habilidades cognitivas como:

Estas métricas permiten establecer equivalencias aproximadas con edades cognitivas humanas —como decir que un perro promedio puede tener una inteligencia similar a la de un niño de 2 años— para dar una idea más familiar del nivel de cada especie.

perro Anteriormente se creía que el border collie era la raza más inteligente. En realidad, es una de ellas.

Ranking de los animales más inteligentes del mundo

Chimpancé – Demuestra pensamiento complejo, uso avanzado de herramientas, trabajo cooperativo y habilidades sociales profundas. Su cognición está entre las capacidades más avanzadas fuera de los humanos. Equivalente a un niño humano de 4 a 5 años . Usa herramientas, aprende lenguaje de señas y reconoce emociones.

– Demuestra pensamiento complejo, uso avanzado de herramientas, trabajo cooperativo y habilidades sociales profundas. Su cognición está entre las capacidades más avanzadas fuera de los humanos. Equivalente a un niño humano de . Usa herramientas, aprende lenguaje de señas y reconoce emociones. Delfín nariz de botella – Exhibe memoria social prolongada, reconocimiento individual y habilidades comunicativas avanzadas, comparables a los primeros años de desarrollo humano. Similar a un niño de 3 a 4 años . Tiene autoconciencia y una compleja comunicación social.

– Exhibe memoria social prolongada, reconocimiento individual y habilidades comunicativas avanzadas, comparables a los primeros años de desarrollo humano. Similar a un niño de . Tiene autoconciencia y una compleja comunicación social. Elefante africano – Destaca por su memoria, empatía, uso de herramientas simples y estructuras sociales complejas; incluso muestra comportamientos que podrían interpretarse como rituales o duelo. Comparable a un niño de 3 años . Posee memoria extraordinaria y fuertes vínculos sociales.

– Destaca por su memoria, empatía, uso de herramientas simples y estructuras sociales complejas; incluso muestra comportamientos que podrían interpretarse como rituales o duelo. Comparable a un niño de . Posee memoria extraordinaria y fuertes vínculos sociales. Cuervo común – Considerado uno de los más brillantes del reino animal por su capacidad de resolver rompecabezas, fabricar y usar herramientas y transmitir conocimientos dentro del grupo.

– Considerado uno de los más brillantes del reino animal por su capacidad de resolver rompecabezas, fabricar y usar herramientas y transmitir conocimientos dentro del grupo. Loro gris africano – Capaz de asociar conceptos, números y vocabulario básico, demostrando que la inteligencia no está limitada a los mamíferos.

– Capaz de asociar conceptos, números y vocabulario básico, demostrando que la inteligencia no está limitada a los mamíferos. Perro doméstico – Con una inteligencia social notable, entiende órdenes, gestos humanos y se adapta rápidamente al contexto familiar, con habilidades comparables a las de un niño pequeño. (se trata de las razas border collie y el pastor belga). Similar a un niño de 2 años. Entiende palabras, gestos y emociones humanas

– Con una inteligencia social notable, entiende órdenes, gestos humanos y se adapta rápidamente al contexto familiar, con habilidades comparables a las de un niño pequeño. (se trata de las razas y el Pulpo común – Su cerebro único le permite resolver laberintos, usar objetos y mostrar aprendizaje por experiencia, a pesar de una biología muy distinta a la de los vertebrados. Similar a un niño de 2 años . Resuelve laberintos y abre frascos.

– Su cerebro único le permite resolver laberintos, usar objetos y mostrar aprendizaje por experiencia, a pesar de una biología muy distinta a la de los vertebrados. Similar a un niño de . Resuelve laberintos y abre frascos. Mono capuchino – Usa herramientas y aprende observando a otros, tardando años en dominar habilidades complejas como romper frutos duros.

– Usa herramientas y aprende observando a otros, tardando años en dominar habilidades complejas como romper frutos duros. Caballo doméstico – Su memoria, aprendizaje social y capacidad para interpretar órdenes y estados de ánimo humanos lo ubican entre los más inteligentes de los animales de granja. Comparable a un niño de 2 años . Aprende órdenes complejas y reconoce estados de ánimo.

– Su memoria, aprendizaje social y capacidad para interpretar órdenes y estados de ánimo humanos lo ubican entre los más inteligentes de los animales de granja. Comparable a un niño de . Aprende órdenes complejas y reconoce estados de ánimo. Rata común – A pesar de su pequeño tamaño, muestra una memoria sorprendente y habilidades para aprender, adaptarse y recordar soluciones en experimentos de laboratorio. Equivalente a un niño de 1 a 2 años. Tiene gran capacidad de aprendizaje y memoria.

cuervos Estudios científicos identifican a los cuervos como las aves más inteligentes por su uso de herramientas y resolución de rompecabezas (Imagen Ilustrativa)

Más allá del “IQ”: inteligencia adaptativa

La inteligencia varía enormemente entre especies porque cada una se enfrenta a desafíos ecológicos distintos. Por ejemplo:

Los cuervos solucionan problemas inesperados y planifican acciones futuras, una habilidad que antes se creía exclusivamente humana.

solucionan problemas inesperados y planifican acciones futuras, una habilidad que antes se creía exclusivamente humana. Elefantes y delfines tienen estructuras sociales complejas que requieren memoria y comunicación avanzadas.

tienen estructuras sociales complejas que requieren memoria y comunicación avanzadas. Los pulpos poseen neuronas distribuidas en todo su cuerpo, lo que les permite tomar decisiones rápidas con sus brazos sin intervención directa del cerebro central.

Estos ejemplos demuestran que la inteligencia no es un atributo único, sino un conjunto de capacidades que evolucionan según las necesidades de cada especie.

Inteligencia y relación humana

Entender la inteligencia animal no solo es fascinante, sino también relevante para cómo convivimos con otras especies. Expandir nuestro reconocimiento de sus capacidades puede reforzar:

Protégelos en su hábitat natural.

Mejorar el bienestar en cautiverio.

Reforzar leyes de conservación y trato ético.

La ciencia continúa profundizando en estas investigaciones, y cada año se descubren nuevas facetas de la cognición animal. Aunque ninguna especie iguala por completo la complejidad de la mente humana, muchas se acercan en aspectos concretos de aprendizaje, socialización y solución de problemas.