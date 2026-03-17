Dolor por la muerte del influencer tucumano en un trágico accidente

El joven tucumano de 23 años y exintegrante de la Selección de Talla Baja murió en un choque en Santiago del Estero La despedida al influencer tucumano que murió en un accidente. (Foto: Instagram @tallabajaargentina)

El influencer tucumano Tincho Nieva murió a los 23 años en un accidente de tránsito ocurrido en Santiago del Estero. La noticia fue confirmada este martes y generó una fuerte conmoción en redes sociales, donde el joven tenía una comunidad muy activa de seguidores.

Nieva también había sido integrante de la Selección de Talla Baja, una faceta que amplió su visibilidad pública y lo convirtió en una figura muy querida, especialmente en Tucumán. En los últimos años había ganado repercusión por su presencia en redes, donde compartía contenidos cotidianos, humor y momentos personales.

Por el momento, la información difundida indica que el fallecimiento se produjo en el marco de un siniestro vial, aunque no trascendieron mayores precisiones oficiales sobre la mecánica del hecho.

La noticia rápidamente se expandió en plataformas digitales, donde seguidores, amigos y conocidos comenzaron a despedirlo con mensajes de dolor. La muerte de Tincho Nieva volvió a impactar especialmente por su edad y por la cercanía que había construido con su audiencia.

Influencer La despedida al influencer tucumano que murió en un accidente. (Foto: Instagram @tallabajaargentina) Qué pasó con el influencer tucumano Los medios locales informaron que las primeras pericias lograron establecer que el accidente ocurrió cuando el joven, que viajaba junto a un acompañante, perdió el control y terminó chocando. Las primeras precisiones indicaron que el vehículo se desplazaba a alta velocidad al momento del impacto. Luego de un llamado al 911, personal de la Subcomisaría El Mojón intervino de inmediato en el lugar para asistir a los ocupantes y realizar las pericias. Desafortunadamente, “Tincho” sufrió graves heridas y falleció en el lugar. Sin embargo, por el momento no se brindaron mayores precisiones.

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