Quico se reencontró con Messi: el detrás de escena del "besazo" que se volvió viral

Dos generaciones se juntaron este miércoles en Miami. El reconocido humorista mexicano Carlos Villagrán más conocido como "Quico" conoció a Lionel Messi y le demostró todo su cariño.

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Sociedad. Abrió mal un sobre del Mundial 2026 y se encontró con Messi: el video que se volvió viral

El episodio ocurrió cuando el actor Carlos Villagrán , recordado mundialmente por su personaje Quico en el "Chavo del 8" , se acercó a saludar a Lionel Messi en un encuentro que llamó la atención por lo inesperado y por la reacción del humorista.

En las imágenes, se ve a Villagrán visiblemente emocionado, acercándose a Messi con entusiasmo hasta poder saludarlo y, en medio de la euforia, un beso que generó risas y sorpresa entre los presentes.

Messi se mostró relajado y cordial durante el intercambio, con una actitud tranquila frente a la efusividad de Villagrán. Según se pudo ver en el video que circuló, el capitán argentino aceptó el saludo sin incomodidad y continuó con el encuentro de manera natural.

Detrás de escena, el clima fue distendido y el gesto de Quico fue interpretado como una muestra de admiración y afecto hacia el futbolista, en un cruce entre dos íconos populares de generaciones distintas. Luego Messi le firmó una camiseta y el jugador recibió un regalo del mexicano.

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Sucedió hoy, ¡Carlos Villagrán y Leo Messi juntos! pic.twitter.com/zV52bvwq7T — Chavo del 8 - Vecindad (@chavodel8tv) May 6, 2026

Por qué se volvió viral: dos figuras que marcaron época

El video explotó en redes porque junta a dos figuras reconocidas en toda América Latina: Messi, campeón del mundo y referente global del fútbol; Quico, uno de los personajes más populares de la televisión, con décadas de vigencia cultural.

La combinación de nostalgia, sorpresa y espontaneidad hizo que el momento se compartiera miles de veces en pocas horas.

El video del “besazo” y la repercusión en redes

Usuarios de distintas plataformas reaccionaron con humor, memes y mensajes destacando el encuentro como “histórico” por el cruce de dos mundos: la televisión clásica latinoamericana y el fútbol moderno.