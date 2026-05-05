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5 de mayo de 2026 - 20:09
Sociedad.

Abrió mal un sobre del Mundial 2026 y se encontró con Messi: el video que se volvió viral

Un joven registró el momento en que su madre rompió de forma incorrecta un paquete de figuritas y terminó descubriendo una de las más buscadas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Madre e hijo abren sobres de figuritas del Mundial y se llevan una sorpresa.

Madre e hijo abren sobres de figuritas del Mundial y se llevan una sorpresa.

La pasión por el álbum del Mundial 2026 ya está provocando situaciones virales en distintas plataformas digitales. En esta ocasión, una madre vivió un episodio sorpresivo al abrir de manera equivocada un sobre de figuritas y toparse con la más codiciada de todas: la imagen de Lionel Messi.

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El hecho tuvo lugar en un contexto familiar y fue difundido por el usuario de TikTok @maxiaricocchii. El joven había adquirido un total de 100 sobres y decidió entregarle uno a su madre para que también formara parte de la experiencia de abrirlos, casi como un ritual compartido.

Madre e hijo abren sobres de figuritas del Mundial y se llevan una sorpresa.

El error al abrir un sobre del Mundial 2026 que se hizo viral

No obstante, la mujer incurrió en un error habitual en quienes no están habituados a este tipo de dinámicas: en vez de abrir el sobre desde uno de sus bordes, terminó rompiéndolo por la mitad. Entre carcajadas, su hijo bromeó con una advertencia: “Salió algo bueno y te mato”, anticipando la posibilidad de que apareciera una pieza de gran valor.

La expectativa fue en aumento con cada figurita que iban descubriendo. La situación dio un giro definitivo en el último instante, cuando el joven extrajo la séptima y última del paquete: se trataba nada menos que de la figurita de Lionel Messi. La sorpresa fue instantánea y quedó capturada en el video, donde ambos reaccionan con incredulidad ante lo que acababan de encontrar.

“Nadie en mi familia sabe abrir packs”, escribió el joven en la descripción del video donde se produjo el hallazgo. Más tarde, en otra grabación, se lo puede ver mostrando la figurita de Lionel Messi completamente dañada, partida en dos. “Miren, miren…”, exclama Maxi mientras exhibe el resultado final con evidente sorpresa.

El álbum de figuritas Panini del Mundial de Fútbol 2026.
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El video generó repercusión en redes sociales

El contenido rápidamente se volvió viral, alcanzando más de cinco millones de visualizaciones y superando los 500.000 “me gusta” en TikTok, lo que confirma el enorme alcance que tiene este tipo de ritual previo a cada Copa del Mundo en las redes sociales.

El video logró una rápida conexión con una gran cantidad de usuarios en TikTok, quienes se sintieron identificados con la mezcla de emoción y asombro que generó la escena. Más allá del resultado en sí, la situación pone en evidencia cómo momentos simples de la vida diaria pueden escalar hasta convertirse en contenidos virales de gran alcance.

Entre los comentarios del post se leyeron frases como: “Amigo qué chance había”, “Dónde es el velatorio”, “A mi me salió y solo compre tres sobres” y “Sólo Dios sabe qué pasó cuando cortó el video”, reflejando el impacto y la reacción espontánea de los usuarios ante lo ocurrido.

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