¿Cuánto salen el álbum y el sobre del Mundial 2026?

El álbum de figuritas del Mundial 2026 sale a la venta este lunes.

A poco de que arranque la Copa del Mundo, los fanáticos podrán apaciguar la espera con el lanzamiento del álbum oficial del Mundial 2026, que ya cuenta con fecha de salida y valor definidos por Panini en la Argentina. Enterate de todos los detalles.

Álbum del Mundial 2026. Álbum del Mundial 2026: cuándo sale, precio y cuánto costará cada paquete de figuritas Panini confirmó que el álbum del Mundial 2026 saldrá en la Argentina el lunes 27 de abril. De este modo, se prevé que entre fines de abril y comienzos de mayo ya esté a la venta en kioscos de todo el país. La edición de tapa blanda tendrá un valor de $15.000.

Cuándo sale, precio y cuánto costará cada paquete de figuritas. Por otra parte, cada sobre incluirá siete figuritas —en lugar de las cinco tradicionales— y algunos traerán una adicional como bonus, con un precio de $2.000.

album 2026 Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026 Dado que el Mundial 2026 contará con 48 equipos, el álbum será el más extenso hasta ahora: tendrá 112 páginas y reunirá un total de 980 stickers.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.