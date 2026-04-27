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27 de abril de 2026 - 10:35
Deportes.

¿Cuánto salen el álbum y el sobre del Mundial 2026?

La edición oficial del próximo Mundial apunta a convertirse en la más extensa de todas, con mayor cantidad de equipos, más páginas y cerca de mil figuritas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El álbum de figuritas del Mundial 2026 sale a la venta este lunes.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 sale a la venta este lunes.

A poco de que arranque la Copa del Mundo, los fanáticos podrán apaciguar la espera con el lanzamiento del álbum oficial del Mundial 2026, que ya cuenta con fecha de salida y valor definidos por Panini en la Argentina. Enterate de todos los detalles.

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¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026?

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Álbum del Mundial 2026: cuándo sale, precio y cuánto costará cada paquete de figuritas

Panini confirmó que el álbum del Mundial 2026 saldrá en la Argentina el lunes 27 de abril. De este modo, se prevé que entre fines de abril y comienzos de mayo ya esté a la venta en kioscos de todo el país. La edición de tapa blanda tendrá un valor de $15.000.

Cuándo sale, precio y cuánto costará cada paquete de figuritas.

Por otra parte, cada sobre incluirá siete figuritas —en lugar de las cinco tradicionales— y algunos traerán una adicional como bonus, con un precio de $2.000.

album 2026
Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

Dado que el Mundial 2026 contará con 48 equipos, el álbum será el más extenso hasta ahora: tendrá 112 páginas y reunirá un total de 980 stickers.

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