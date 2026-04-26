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26 de abril de 2026 - 16:54
Deportes.

Un atleta rompió el récord absoluto: corrió en menos de 2 horas un mundial de maratón

Sabastian Sawe de Kenia ganó la Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 1:59:30 y se convirtió en el primero en lograrlo en una competencia oficial.

Sabastian Sawe rompió el récord mundial de maratón.

Sabastian Sawe rompió el récord mundial de maratón.

Sabastian Sawe rompió el récord mundial de maratón y se convirtió en el primer atleta en bajar las dos horas en una competencia oficial. El corredor keniano ganó este domingo la Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, una marca que hasta hace pocos años parecía imposible dentro de una carrera avalada oficialmente.

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Sawe rompió una barrera histórica

El triunfo de Sawe en Londres quedó marcado como uno de los momentos más importantes de la historia del atletismo. Con su registro de 1:59:30, el keniano superó por 65 segundos el anterior récord mundial, que pertenecía a Kelvin Kiptum desde 2023.

La marca también tiene un valor simbólico enorme: por primera vez, un ser humano completó los 42,195 kilómetros de una maratón oficial por debajo de las dos horas. Eliud Kipchoge ya había logrado correr en menos de dos horas en 2019, pero aquella prueba no fue reconocida como récord oficial por las condiciones especiales del evento.

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Un podio masculino fuera de serie

La carrera masculina de la Maratón de Londres 2026 dejó resultados inéditos. Detrás de Sawe terminó el etíope Yomif Kejelcha, quien también bajó la barrera de las dos horas con un tiempo de 1:59:41. El podio lo completó el ugandés Jacob Kiplimo, con 2:00:28, también por debajo del récord mundial anterior.

Top 3 masculino:

  • Sabastian Sawe, Kenia: 1:59:30, récord mundial
  • Yomif Kejelcha, Etiopía: 1:59:41
  • Jacob Kiplimo, Uganda: 2:00:28

Tigst Assefa ganó entre las mujeres

En la rama femenina, la victoria fue para Tigst Assefa, de Etiopía, quien se impuso con un tiempo de 2:15:41, según la información difundida tras la competencia. Hellen Obiri, de Kenia, terminó segunda, mientras que Joyciline Jepkosgei, también de Kenia, completó el podio.

Top 3 femenino:

  • Tigst Assefa, Etiopía: 2:15:41
  • Hellen Obiri, Kenia
  • Joyciline Jepkosgei, Kenia
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Un antes y un después para el atletismo

La actuación de Sawe en Londres será recordada como un punto de quiebre para el deporte mundial. La barrera de las dos horas era una de las grandes obsesiones del atletismo de fondo y este domingo quedó superada en una carrera oficial.

El resultado no solo instaló un nuevo récord mundial, sino que también abrió una nueva etapa para la maratón, con tiempos que hasta hace poco parecían fuera del alcance humano.

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