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26 de abril de 2026 - 19:40
Deportes.

Esteban Andrada protagonizó un escándalo en España: vio la roja y le pegó una piña a un rival

El arquero argentino del Real Zaragoza fue expulsado en el final del clásico ante Huesca y luego agredió a Jorge Pulido, lo que desató una fuerte pelea entre ambos equipos. Mira el video.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El ex Boca protagonizó un lamentable hecho.

El ex Boca protagonizó un lamentable hecho.

Esteban Andrada protagonizó un grave episodio en la Segunda División de España durante el clásico entre Huesca y Real Zaragoza. El arquero argentino, ex Boca, fue expulsado en tiempo de descuento y luego le pegó una piña a Jorge Pulido, capitán del equipo rival, en una acción que desató una fuerte pelea entre futbolistas y cuerpos técnicos.

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Cómo fue la agresión de Esteban Andrada

El hecho ocurrió sobre el final del partido, cuando Huesca le ganaba 1 a 0 al Real Zaragoza. En medio de un cierre cargado de tensión, Andrada tuvo un cruce con Jorge Pulido, defensor y capitán del conjunto local.

Tras empujar al jugador rival, el arquero recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Sin embargo, lejos de retirarse del campo de juego, corrió hacia Pulido y le dio un fuerte golpe en la cara. La agresión provocó la reacción inmediata de los futbolistas de ambos equipos y generó una pelea dentro del campo.

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El partido terminó con incidentes

El clásico aragonés se jugó en el estadio El Alcoraz y terminó con victoria de Huesca por 1 a 0, en un duelo clave por la permanencia. El gol del triunfo lo convirtió Óscar Sielva en el segundo tiempo.

Después de la agresión de Andrada, el partido quedó marcado por los incidentes. También fueron expulsados Dani Jiménez, arquero de Huesca, y Daniel Tasende, jugador del Zaragoza, por su participación en la pelea. Incluso ambos equipos terminaron sin sus arqueros naturales en los últimos instantes del encuentro.

Qué sanción podría recibir Andrada

El árbitro Dámaso Arcediano dejó asentado el episodio en el acta del partido. Según medios españoles, Andrada podría recibir una sanción importante por conducta violenta, además de la suspensión correspondiente por la doble amonestación: se habla de 12 fechas.

El caso generó fuerte repercusión en España y Argentina por la violencia de la acción y por el contexto deportivo del Zaragoza, que atraviesa una situación complicada en la tabla de posiciones de la Segunda División.

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