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26 de abril de 2026 - 09:12
País.

Nueva polémica alimentaria: después de la carne de burro, llega la leche de burra

Un productor de Catamarca impulsa su uso y destaca sus propiedades nutricionales, mientras el tema ya genera polémica

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Nueva polémica alimentaria: después de la carne de burro, llega la leche de burra

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El impulsor del proyecto es el productor catamarqueño Rogelio Allignani, quien plantea el desarrollo de esta actividad como una opción productiva para zonas rurales.

Según explicó, la leche de burra ya se produce en pequeña escala y se destina a un nicho específico, sin presencia masiva en el mercado.

Propiedades y usos que destacan sus impulsores

El productor asegura que la leche de burra posee características nutricionales particulares. Entre sus principales argumentos, sostiene que tiene similitudes con la leche materna y que puede funcionar como alternativa en casos específicos.

“Allignani indicó que es muy parecida a la leche humana y que presenta propiedades bioestimulantes” “Allignani indicó que es muy parecida a la leche humana y que presenta propiedades bioestimulantes”

También señaló que su uso no es reciente. Mencionó antecedentes históricos vinculados a prácticas medicinales, incluso desde la antigüedad, donde se la utilizaba en tratamientos de salud.

En la actualidad, se destina principalmente a personas con necesidades alimentarias puntuales, como quienes presentan alergia a la proteína de la leche de vaca.

Producción limitada y costos elevados

Uno de los factores que condiciona su expansión es el nivel de producción. Cada burra genera alrededor de un litro de leche por día, lo que limita el volumen disponible para la venta.

Además, el proceso de ordeñe requiere cuidados específicos, lo que incrementa los costos. Actualmente, el producto se comercializa congelado o pasteurizado, con un valor aproximado de 14 mil pesos por medio litro.

El productor también desarrolla derivados, como productos cosméticos elaborados a partir de esta materia prima.

leche de burra (1)

Una alternativa productiva en análisis

Desde el sector que impulsa la iniciativa, se plantea que la leche de burra podría convertirse en una oportunidad para pequeños y medianos productores rurales.

La baja escala actual representa un desafío, pero también abre la posibilidad de explorar nuevos modelos de producción en economías regionales.

En paralelo, el mismo productor expresó su apoyo a la comercialización de carne de burro, una propuesta que ya generó polémica en el país.

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