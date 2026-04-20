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20 de abril de 2026 - 13:08
Debate.

Carne de burro y guanaco vs carne vacuna: qué dicen los carniceros de Jujuy

La carne de burro avanza en el sur del país, pero en el Mercado Central de Jujuy los vendedores no están listos para sumarse a la tendencia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carniceria Foto IA
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Reynaldo Chávez, vendedor del Mercado Central, reconoció que el tema ya circula entre la gente, pero aclaró que en la provincia todavía no hay consumo real de estas alternativas. "La carne de vaca está muy cara, pero acá en el mercado, acá en la provincia, creo que eso no está consumiendo aún todavía", señaló.

El vendedor incluso contó que el año pasado intentó rastrear proveedores locales ante algunas consultas puntuales de clientes. "Había unos clientes que buscaban, según un curandero les habían comentado que la carne de burro es buena para el cáncer", recordó. Sin embargo, la búsqueda no prosperó: "Traté de comunicarme con algunos que criaban burro en el norte, pero nadie me supo dar que alguien carneaba o faenaba para venta al público".

Una demanda que llega por la medicina popular

Más allá del precio, el interés que despierta la carne de burro en Jujuy no parece venir del bolsillo sino de la tradición. Según Chávez, quienes la buscan lo hacen impulsados por recomendaciones de curanderos que la asocian con propiedades curativas, especialmente para enfermedades graves. El consumo, cuando existe, es puntual y casero: "Uno que otro por ahí carneaba para hacer charqui y esas cosas, pero para vender así abiertamente, no".

Carne de burro
Carne de burro - Foto de archivo

Carne de burro - Foto de archivo

¿Podría bajar el precio de la carne vacuna con más competencia?

Uno de los argumentos que se escucha en el debate nacional es que la incorporación de carnes alternativas podría generar competencia y presionar a la baja el precio del vacuno. Chávez es escéptico al respecto y lo fundamenta con un dato concreto: "En el sur están consumiendo más la carne de burro, porque a principio los precios estaban a cuatro mil quinientos o cuatro mil, y el otro día vi por las noticias que ya está a siete mil quinientos. Así que si hay mucha demanda, va a estar lo mismo que con la carne de vaca".

Por ahora, sin cambios en el mostrador en Jujuy

Consultado sobre si tomaría la carne de burro o de guanaco como una opción comercial si se la ofrecieran, Chávez fue directo: "No, en mi caso no. Yo estoy acostumbrado con la carne de vacuno y de cerdo". Y aclaró que, al menos entre los vendedores con quienes habla, el interés por sumar estas alternativas es bajo: "A mí no, los demás puede ser, pero a mí no".

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