Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Ante esta situación, decidió revisar el envase, momento en el que descubrió el animal en su interior. Tras el hallazgo, la mujer acudió al Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico, donde manifestó síntomas compatibles con una posible intoxicación.
Luego llevó a cabo la denuncia pertinente en Defensa al Consumidor, quienes iniciaron las acciones correspondientes.
Ordenan retirar un lote de leche chocolatada por denuncia de contaminación
Autoridades provinciales activaron un protocolo de emergencia sanitaria y dispusieron medidas preventivas contra la reconocida marca de lácteos, luego de que la denunciante asegurara haber encontrado restos de un roedor en el interior de un envase de leche chocolatada.
A través de la Resolución N.º 63, el organismo de control ordenó el retiro preventivo y obligatorio del mercado del producto Leche chocolatada Ilolay Kids, correspondiente al lote W027 S5P02.
Asimismo, se estableció un plazo de 48 horas para que la empresa proceda a retirar el producto de todas las góndolas y puntos de venta de la provincia. Además, exigieron a la empresa la presentación de un informe técnico detallado en un plazo de 72 horas.
El proceso de investigación se inició el lunes posterior a la denuncia, momento en el que las autoridades se contactaron con la consumidora para relevar pruebas y documentación fotográfica del producto presuntamente contaminado. Mientras que se dio intervención al SENASA y al SUNIBROM para que actúen en el marco de sus competencias.
Desde el organismo recomendaron a los consumidores verificar los envases en sus hogares y, en caso de detectar productos correspondientes al lote mencionado, abstenerse de consumirlos y realizar la denuncia correspondiente.