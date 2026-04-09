Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

Desde Defensa al Consumidor solicitaron retirar un lote de leche chocolatada de todas las góndolas y puntos de venta de la provincia de Jujuy por posible contaminación. La medida se llevó adelante luego de que una mujer de la ciudad de Perico, denunciara presentar síntomas luego de encontrar una rata en el interior de un envase de chocolatada que había adquirido días previos.

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De acuerdo al testimonio de la mujer damnificada había ingerido una leche chocolatada el viernes 3 de abril, y posteriormente a ese hecho, comenzó a presentar síntomas como náuseas, dolor de cabeza y malestar general.

Ante esta situación, decidió revisar el envase, momento en el que descubrió el animal en su interior. Tras el hallazgo, la mujer acudió al Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico , donde manifestó síntomas compatibles con una posible intoxicación.

Luego llevó a cabo la denuncia pertinente en Defensa al Consumidor, quienes iniciaron las acciones correspondientes.

Perico: una mujer denunció que encontró una rata muerta dentro de una caja de chocolatada Perico: una mujer denunció que encontró una rata muerta dentro de una caja de chocolatada

Ordenan retirar un lote de leche chocolatada por denuncia de contaminación

Autoridades provinciales activaron un protocolo de emergencia sanitaria y dispusieron medidas preventivas contra la reconocida marca de lácteos, luego de que la denunciante asegurara haber encontrado restos de un roedor en el interior de un envase de leche chocolatada.

A través de la Resolución N.º 63, el organismo de control ordenó el retiro preventivo y obligatorio del mercado del producto Leche chocolatada Ilolay Kids, correspondiente al lote W027 S5P02.

chocolatada en mal estado

Asimismo, se estableció un plazo de 48 horas para que la empresa proceda a retirar el producto de todas las góndolas y puntos de venta de la provincia. Además, exigieron a la empresa la presentación de un informe técnico detallado en un plazo de 72 horas.

El proceso de investigación se inició el lunes posterior a la denuncia, momento en el que las autoridades se contactaron con la consumidora para relevar pruebas y documentación fotográfica del producto presuntamente contaminado. Mientras que se dio intervención al SENASA y al SUNIBROM para que actúen en el marco de sus competencias.

Desde el organismo recomendaron a los consumidores verificar los envases en sus hogares y, en caso de detectar productos correspondientes al lote mencionado, abstenerse de consumirlos y realizar la denuncia correspondiente.