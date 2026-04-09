jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 14:00
Salud.

Prohíben en Jujuy una leche chocolatada por posible contaminación con ratas

En un plazo de 48 horas la empresa debe proceder a retirar la leche chocolatada de todas las góndolas y puntos de venta de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Lee además
Exposición de Floricultura “La Flor Más Bella” (Archivo) 
Jujuy.

Cortes y restricciones en avenida 19 de Abril por la exposición "La Flor más Bella"
el encuentro mariano entre las virgenes de punta corral sera el 18 de abril en tumbaya
Jujuy.

El Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral será el 18 de abril en Tumbaya

Denuncia de una mujer por un ratón dentro de la leche chocolatada

De acuerdo al testimonio de la mujer damnificada había ingerido una leche chocolatada el viernes 3 de abril, y posteriormente a ese hecho, comenzó a presentar síntomas como náuseas, dolor de cabeza y malestar general.

Ante esta situación, decidió revisar el envase, momento en el que descubrió el animal en su interior. Tras el hallazgo, la mujer acudió al Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico, donde manifestó síntomas compatibles con una posible intoxicación.

Luego llevó a cabo la denuncia pertinente en Defensa al Consumidor, quienes iniciaron las acciones correspondientes.

Perico: una mujer denunció que encontró una rata muerta dentro de una caja de chocolatada
Perico: una mujer denunció que encontró una rata muerta dentro de una caja de chocolatada

Perico: una mujer denunció que encontró una rata muerta dentro de una caja de chocolatada

Ordenan retirar un lote de leche chocolatada por denuncia de contaminación

Autoridades provinciales activaron un protocolo de emergencia sanitaria y dispusieron medidas preventivas contra la reconocida marca de lácteos, luego de que la denunciante asegurara haber encontrado restos de un roedor en el interior de un envase de leche chocolatada.

A través de la Resolución N.º 63, el organismo de control ordenó el retiro preventivo y obligatorio del mercado del producto Leche chocolatada Ilolay Kids, correspondiente al lote W027 S5P02.

chocolatada en mal estado

Asimismo, se estableció un plazo de 48 horas para que la empresa proceda a retirar el producto de todas las góndolas y puntos de venta de la provincia. Además, exigieron a la empresa la presentación de un informe técnico detallado en un plazo de 72 horas.

El proceso de investigación se inició el lunes posterior a la denuncia, momento en el que las autoridades se contactaron con la consumidora para relevar pruebas y documentación fotográfica del producto presuntamente contaminado. Mientras que se dio intervención al SENASA y al SUNIBROM para que actúen en el marco de sus competencias.

Desde el organismo recomendaron a los consumidores verificar los envases en sus hogares y, en caso de detectar productos correspondientes al lote mencionado, abstenerse de consumirlos y realizar la denuncia correspondiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cortes y restricciones en avenida 19 de Abril por la exposición "La Flor más Bella"

El Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral será el 18 de abril en Tumbaya

Concejo Deliberante: el presidente repasó los temas y fijó posición sobre la crisis del transporte

Graciela Carrasco: "Soy peronista voy a defender la democracia"

Prohibieron el acceso a Laguna La Esmeralda por riesgo de derrumbes y deslizamientos

Lo que se lee ahora
Casa de Gobierno 
Jujuy.

Confirmaron un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Confirmaron un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar video
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Lucas Vidal.
Deportes.

El sueño de un pibe jujeño de llegar a primera y un pedido desesperado para subsistir en Bs.As.

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares video
País.

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel