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8 de abril de 2026 - 11:29
Jujuy.

Perico: denuncian que había una rata dentro de una caja de chocolatada

La vecina de ciudad Perico hizo la denuncia tras lo ocurrido en Defensa del Consumidor ya que se podría tratar de un caso de contaminación alimentaria.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Perico: una mujer denunció que encontró una rata muerta dentro de una caja de chocolatada - IMAGEN ILUSTRATIVA&nbsp;

Perico: una mujer denunció que encontró una rata muerta dentro de una caja de chocolatada - IMAGEN ILUSTRATIVA 

Una vecina de Perico denunció haber atravesado un episodio preocupante luego de encontrar lo que sería un roedor en el interior de un envase de chocolatada que había adquirido días antes.

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Según relató, el hallazgo se produjo durante el fin de semana, generando temor por un posible caso de contaminación alimentaria.

Perico: una mujer denunció que encontró una rata muerta dentro de una caja de chocolatada
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Síntomas tras consumir el producto

De acuerdo a su testimonio, la mujer había ingerido la bebida el viernes y posteriormente comenzó a presentar síntomas como náuseas, dolor de cabeza y malestar general.

Ante esta situación, decidió revisar el envase el domingo, momento en el que descubrió el presunto animal en su interior.

Atención médica y reclamo

Tras el hallazgo, la mujer acudió al Hospital Dr. Arturo Zabala, donde manifestó síntomas compatibles con una posible intoxicación.

Sin embargo, aseguró que no recibió la atención esperada por parte del personal de salud, lo que incrementó su malestar y preocupación.

Advertencia a la comunidad

La denunciante decidió hacer público el caso para alertar a otros consumidores ante la posible circulación de productos contaminados pertenecientes al mismo lote.

Además, realizó un reclamo formal ante la empresa responsable, aunque rechazó una propuesta de compensación que, según indicó, consistía en la entrega de productos.

Intervención de organismos y posibles investigaciones

El caso fue presentado ante Defensa del Consumidor, donde la mujer radicó la denuncia correspondiente, aun sin contar con el ticket de compra.

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