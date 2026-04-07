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7 de abril de 2026 - 13:47
Jujuy.

Intento de femicidio en Perico: "Está grave", dijo el padre de la joven internada

La joven permanece internada en estado crítico en el Hospital Pablo Soria. Su padre habló sobre la situación y la angustia de la familia.

Redacción de TodoJujuy
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En las últimas horas, Ramón García, padre de la joven, brindó detalles sobre el estado de salud y el difícil momento que atraviesan.

“Está en una situación crítica”: el testimonio del padre de la víctima

El hombre confirmó que su hija permanece en terapia intensiva y que su cuadro es delicado. “Está en situación crítica… está en terapia intensiva en el Hospital Pablo Soria”, expresó.

Según explicó, la familia se mantiene acompañando de cerca la evolución de la joven, turnándose para permanecer en el hospital. “Ahora está mi hijo varón y la madre, están allá acompañándola”, contó.

La angustia de la familia

El padre también relató que, debido a problemas de salud propios, no pudo estar presente en todo momento desde que ocurrió el hecho. “Yo no estaba cuando pasó… tengo un problema de salud y voy seguido al hospital”, explicó.

Además, señaló que hasta el momento no han podido acceder a toda la información sobre la causa, en parte por los feriados, lo que dificulta la comunicación con las autoridades.

“A pesar de que nos dijeron que llamemos, no nos pudimos comunicar”, indicó.

Un caso que conmociona

El ataque ocurrió durante la madrugada en Perico y generó un fuerte impacto en la comunidad. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde permanece con asistencia médica intensiva.

Mientras tanto, la investigación avanza y ya hay un hombre detenido, acusado de haber cometido el hecho. Por estas horas, la principal preocupación de la familia está puesta en la recuperación de la joven. El cuadro sigue siendo reservado y la evolución médica será clave en los próximos días.

Cómo continúa la causa:

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