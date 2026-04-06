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6 de abril de 2026 - 13:00
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: cómo está la mujer que fue secuestrada, abusada y quemada

Desde el Hospital Pablo Soria brindaron detalles del estado de salud de la mujer que fue brutalmente agredida en Perico el pasado jueves.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hospital Pablo Soria

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El presunto agresor fue identificado a partir de registros de cámaras de seguridad y se encuentra detenido.

El parte médico

Según fuentes oficiales a las que pudo acceder nuestro medio, la mujer agredida ingresó el jueves a la madrugada a quirófano del Hospital Pablo Soria para limpieza del área quemada e ingresó a terapia intensiva.

Actualmente, su estado de salud es reservado, ya que, continúa con asistencia respiratoria mecánica con sedoanalgesia. Asimismo, indicaron que las quemaduras que presenta serían en aproximadamente el 30% del cuerpo.

Hospital Pablo Soria (6)

Más detalles del caso

El episodio ocurrió en la zona de Alto Verde de la ciudad de Perico durante la madrugada del 1 de abril, alrededor de la 1:30.

La víctima, que se encontraba trabajando en la vía pública, fue interceptada por al menos un agresor, quien la obligó a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladada hacia una zona descampada, donde sufrió una violenta golpiza y un abuso sexual.

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El atacante la abandonó en el lugar, creyéndola sin vida. Sin embargo, la mujer logró sobrevivir y fue encontrada horas más tarde en inmediaciones de una finca. El sujeto fue identificado a partir de registros de cámaras de seguridad y se encuentra detenido.

El caso está a cargo de la Fiscalía correspondiente junto a personal de la División de Homicidios, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

Cómo continúa la causa

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