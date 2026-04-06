Intento de femicidio en Perico: cómo está la mujer que fue secuestrada, abusada y quemada

El presunto agresor fue identificado a partir de registros de cámaras de seguridad y se encuentra detenido.
El parte médico
Según fuentes oficiales a las que pudo acceder nuestro medio, la mujer agredida ingresó el jueves a la madrugada a quirófano del Hospital Pablo Soria para limpieza del área quemada e ingresó a terapia intensiva.
Actualmente, su estado de salud es reservado, ya que, continúa con asistencia respiratoria mecánica con sedoanalgesia. Asimismo, indicaron que las quemaduras que presenta serían en aproximadamente el 30% del cuerpo.
Más detalles del caso
El episodio ocurrió en la zona de Alto Verde de la ciudad de Perico durante la madrugada del 1 de abril, alrededor de la 1:30.
La víctima, que se encontraba trabajando en la vía pública, fue interceptada por al menos un agresor, quien la obligó a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladada hacia una zona descampada, donde sufrió una violenta golpiza y un abuso sexual.
El atacante la abandonó en el lugar, creyéndola sin vida. Sin embargo, la mujer logró sobrevivir y fue encontrada horas más tarde en inmediaciones de una finca. El sujeto fue identificado a partir de registros de cámaras de seguridad y se encuentra detenido.
El caso está a cargo de la Fiscalía correspondiente junto a personal de la División de Homicidios, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.
Cómo continúa la causa
Embed - EMILCE CEBALLOS - Policía de Jujuy - Intento de femicidio en Perico: abusaron y quemaron a una mujer