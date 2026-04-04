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4 de abril de 2026 - 19:56
Jujuy.

Brutal ataque en Perico a una mujer: fue secuestrada, abusada y prendida fuego

El hecho se registró en Alto Verde, en ciudad Perico. La mujer lucha por su vida, está internada en el hospital Pablo Soria y hasta el momento hay un detenido.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Brutal ataque en Perico a una mujer: fue secuestrada, abusada y prendida fuego - Imagen ilustrativa&nbsp;

Brutal ataque en Perico a una mujer: fue secuestrada, abusada y prendida fuego - Imagen ilustrativa 

Una mujer de 29 años sufrió un brutal ataque en estas últimas horas en ciudad Perico, Jujuy. Actualmente permanece internada en el hospital Pablo Soria en estado delicado luego de haber sido secuestrada, agredida sexualmente y prendida fuego. Hasta el momento hay una persona detenida.

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El hecho: secuestro y agresión

De acuerdo a la información recabada y a las fuentes consultadas por TodoJujuy, el episodio ocurrió en la zona de Alto Verde durante la madrugada del 1 de abril, alrededor de la 1:30.

La víctima, que se encontraba trabajando en la vía pública, fue interceptada por al menos un agresor, quien la obligó a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladada hacia una zona descampada, donde sufrió una violenta golpiza y un abuso sexual.

Intento de homicidio

Según fuentes vinculadas a la investigación, tras el ataque el agresor intentó prenderla fuego, provocándole quemaduras en aproximadamente el 30% del cuerpo.

El atacante la abandonó en el lugar, creyéndola sin vida. Sin embargo, la mujer logró sobrevivir y fue encontrada horas más tarde en inmediaciones de una finca.

Internación y estado de salud

Luego de ser hallada, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Pablo Soria de nuestra ciudad, donde permanece internada en terapia intensiva.

Su estado es delicado y continúa bajo estrictos cuidados médicos mientras se evalúa su evolución clínica.

Investigación y detención

En el marco de la investigación, el presunto agresor fue identificado a partir de registros de cámaras de seguridad y se encuentra detenido.

El caso está a cargo de la fiscalía correspondiente junto a personal de la división de Homicidios, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

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