Brutal ataque en Perico a una mujer: fue secuestrada, abusada y prendida fuego - Imagen ilustrativa

Una mujer de 29 años sufrió un brutal ataque en estas últimas horas en ciudad Perico , Jujuy. Actualmente permanece internada en el hospital Pablo Soria en estado delicado luego de haber sido secuestrada, agredida sexualmente y prendida fuego. Hasta el momento hay una persona detenida.

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De acuerdo a la información recabada y a las fuentes consultadas por TodoJujuy, el episodio ocurrió en la zona de Alto Verde durante la madrugada del 1 de abril, alrededor de la 1:30.

La víctima, que se encontraba trabajando en la vía pública, fue interceptada por al menos un agresor, quien la obligó a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladada hacia una zona descampada, donde sufrió una violenta golpiza y un abuso sexual.

Según fuentes vinculadas a la investigación, tras el ataque el agresor intentó prenderla fuego, provocándole quemaduras en aproximadamente el 30% del cuerpo.

El atacante la abandonó en el lugar, creyéndola sin vida. Sin embargo, la mujer logró sobrevivir y fue encontrada horas más tarde en inmediaciones de una finca.

Internación y estado de salud

Luego de ser hallada, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Pablo Soria de nuestra ciudad, donde permanece internada en terapia intensiva.

Su estado es delicado y continúa bajo estrictos cuidados médicos mientras se evalúa su evolución clínica.

Investigación y detención

En el marco de la investigación, el presunto agresor fue identificado a partir de registros de cámaras de seguridad y se encuentra detenido.

El caso está a cargo de la fiscalía correspondiente junto a personal de la división de Homicidios, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.