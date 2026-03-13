El hallazgo se produjo esta mañana en el río Perico y la investigación apunta a confirmar si se trata del hombre desaparecido días atrás.

Un cuerpo fue hallado este viernes en las inmediaciones del río Perico, a la altura de la planta GIRSU, en un sector de difícil acceso marcado por la fuerte correntada. Por el momento, la identidad no fue confirmada oficialmente y por eso la situación se mantiene en el terreno de la presunción.

Si bien desde la Justicia fue citada en el lugar la familia de un hombre que se encuentra desaparecido desde el 10 de marzo, hasta ahora no hay datos oficiales que permitan establecer que se trata de esa persona. Según las primeras informaciones, se cree que esta persona mayor de edad habría sido arrastrada por la creciente del río cuando intentaba cruzarlo con su caballo el pasado 10 de marzo.

Embed - Hallaron un cuerpo en el río Perico y esperan la confirmación oficial de la identidad Cómo fue el hallazgo en el Río Perico De acuerdo con la información recabada, el hallazgo se produjo durante la mañana, pasadas las 9:40hs, cuando un hombre que buscaba a un familiar a caballo advirtió la presencia del cuerpo a unos 30 metros de la orilla del río y dio aviso a las autoridades y a sus allegados.

La zona presentaba complicaciones de acceso por la fuerza del agua, lo que obligó a desplegar un operativo para poder llegar hasta el lugar y retirar el cuerpo.

image Qué ocurre ahora en la investigación Tras el aviso, se presentaron en el lugar efectivos policiales, peritos, personal de apoyo y autoridades judiciales para iniciar las actuaciones correspondientes. La Justicia dispuso la extracción del cuerpo y su posterior traslado a la morgue judicial, donde se realizará el examen médico que permitirá avanzar con la identificación y determinar las circunstancias del hecho. Por estas horas, la principal tarea judicial pasa por confirmar formalmente la identidad de la persona hallada. Hasta que eso ocurra, no hay confirmación oficial y cualquier vinculación con una denuncia previa de desaparición sigue siendo materia de investigación.

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