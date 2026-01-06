Hallaron un cuerpo en el "canal de la muerte" de Perico

Un cuerpo fue hallado atrapado en una compuerta del canal derivador de riego —conocido popularmente como el “canal de la muerte”—, a la altura del barrio Los Diamantes de la ciudad de Perico.
Qué se sabe del cuerpo hallado en Perico
En la mañana de este martes 6 de enero, trabajadores de Recursos Hídricos que realizaban tareas de mantenimiento en la zona observaron el
cuerpo en el canal derivador de riego N°8 , por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.
operativo canal de la muerte perico
Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico
Horas más tarde, y luego de un operativo que demandó un trabajo intenso para retirar el cuerpo del lugar, la familia confirmó a
la identidad de la persona fallecida. TodoJujuy.com Se trata de Reinaldo Choque Torrez, de 27 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 1 de enero.
