martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 10:24
Policiales.

Hallaron un cuerpo en el "canal de la muerte" de Perico

Trabajadores que realizaban mantenimiento encontraron un cuerpo atrapado en una compuerta del "canal de la muerte" ubicado en Perico.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Un cuerpo fue hallado atrapado en una compuerta del canal derivador de riego —conocido popularmente como el “canal de la muerte”—, a la altura del barrio Los Diamantes de la ciudad de Perico.

Qué se sabe del cuerpo hallado en Perico

En la mañana de este martes 6 de enero, trabajadores de Recursos Hídricos que realizaban tareas de mantenimiento en la zona observaron el cuerpo en el canal derivador de riego N°8 , por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

