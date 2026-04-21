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21 de abril de 2026 - 13:51
Jujuy.

Controlaron un incendio en la Cooperativa de Tabacaleros de Perico

Un principio de incendio se reactivó este martes por la mañana en la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, sobre calle Urquiza de Perico.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
incendio Cooperativa de Tabacaleros
Bomberos

Un importante despliegue de personal policial y de bomberos se registró este martes en la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, ubicada sobre calle Urquiza de Perico, a raíz de un principio de incendio.

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De acuerdo con los primeros datos recabados, el foco ígneo se originó en el sector de secado de palos, específicamente en las cañerías que derivan el aire caliente hacia el exterior de la planta de proceso.

Según la información preliminar, el incendio se habría iniciado por el acceso al sector número 3. Hasta el lugar ingresaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Perico y Monterrico, además de móviles policiales, para trabajar en el control de la situación y evitar que se propagara.

Incendio en la cooperativa de Tabacaleros de Jujuy

Incendio en la cooperativa de Tabacaleros de Jujuy

"Está todo controlado y contenido"

En diálogo con Canal 4, Alfredo Cala quien es subdirector de Bomberos, detalló que el incendio "está todo controlado y contenido", aunque por el momento se desconocen mayores particularidades del caso ya que continúan trabajando en el lugar dos dotaciones de Bomberos y personal de la Unidad Regional N°6.

Asimismo, el funcionario aclaró que no hubo mayores daños en lugares colindantes, ya que el incendio se habría provocado en el interior de la Cooperativa.

Embed - ALFREDO CALA -SUBDIRECTOR DE BOMBEROS - Incendio en la Cooperativa de Tabacaleros de Perico

Imágenes sobre el incendio en la Cooperativa de Tabacaleros de Perico

Cooperativa de Tabacaleros incendio

Embed - INCENDIO EN LA COOPERATIVA TABACALERA DE PERICO

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