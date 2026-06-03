La Aduana de Bolivia quemó un camión lleno de ropa usada

La Aduana de Bolivia quemó un camión con ropa de contrabando.

Un operativo conjunto entre la Aduana Nacional de Bolivia y efectivos militares terminó con la incineración de un camión cargado con mercadería de contrabando en la localidad de Vichuloma, en el departamento de Oruro. La medida se tomó luego de que grupos vinculados al contrabando intentaran recuperar el vehículo secuestrado durante un procedimiento de control.

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Según informaron las autoridades bolivianas, el hecho ocurrió cuando personal aduanero detectó la circulación de un camión Nissan Condor por rutas no habilitadas, una modalidad utilizada con frecuencia para esquivar los puestos de fiscalización.

Al advertir la presencia de los organismos de control, el conductor intentó escapar del lugar. Durante la maniobra, el vehículo impactó contra el lateral derecho de una movilidad oficial y provocó daños materiales.

Quemaron un camión en Bolivia (2) La Aduana de Bolivia quemó un camión con ropa de contrabando.

El conductor abandonó el vehículo

Tras el incidente, los agentes procedieron a inspeccionar el rodado y comprobaron que el chofer ya no se encontraba en la cabina. Durante la revisión, verificaron que el camión transportaba varios fardos de ropa usada de origen extranjero.

La mercadería quedó bajo custodia de las autoridades mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando comenzaron a concentrarse numerosas personas en las inmediaciones del operativo.

De acuerdo con el informe oficial, los presentes intentaban recuperar tanto el vehículo como la carga decomisada. Esa situación generó preocupación entre los funcionarios debido al riesgo que representaba para el personal desplegado en la zona.

Quemaron un camión en Bolivia (1) La Aduana de Bolivia quemó un camión con ropa de contrabando.

Decisión de las Fuerzas Armadas

Frente al avance de los grupos relacionados con actividades de contrabando, efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO) evaluaron el escenario y resolvieron aplicar el procedimiento previsto por la normativa vigente.

En ese contexto, las Fuerzas Armadas procedieron a incinerar el camión junto con la mercadería que transportaba. La acción se realizó en el mismo lugar donde se desarrollaba el operativo.

Posteriormente, los funcionarios de la Aduana Nacional y el personal militar se retiraron del sector mediante un operativo de evacuación destinado a preservar su seguridad y evitar posibles enfrentamientos.

Quemaron un camión en Bolivia La Aduana de Bolivia quemó un camión con ropa de contrabando.

Operativos contra el contrabando

Desde la Aduana Nacional señalaron que los controles en las zonas fronterizas y en rutas alternativas continúan de manera permanente con el objetivo de detectar el ingreso ilegal de mercadería extranjera.

Las autoridades indicaron que este tipo de procedimientos busca frenar las actividades vinculadas al comercio ilegal y fortalecer los mecanismos de control sobre la circulación de productos sin documentación.