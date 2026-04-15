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15 de abril de 2026 - 09:47
Jujuy.

Voraz incendio destruyó dos vehículos en Monterrico

Un auto y un tractor se incendiaron en el barrio Virgen del Rosario en Monterrico. Se desconocen las causas que originaron el fuego y no hubo heridos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Incendio en Monterrico: un auto y un tractor se prendieron fuego y quedaron destruídos

Incendio en Monterrico: un auto y un tractor se prendieron fuego y quedaron destruídos

Un incendio de vehículos se registró durante la madrugada de este martes en la ciudad de Monterrico, generando preocupación entre los vecinos del barrio Virgen del Rosario.

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El hecho ocurrió alrededor de la 01:55, cuando se recibió un llamado desde la Seccional 29 alertando sobre un foco ígneo en la zona comprendida entre calles Córdoba y 25 de Mayo.

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Condenado por homicidio en Monterrico

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Intervención de los bomberos

Tras el aviso, se desplazó al lugar el móvil 04 con personal a cargo del oficial ayudante Basualdo R. Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil de menor porte se encontraba envuelto en llamas, con daños totales.

Además, un tractor que se encontraba en las inmediaciones sufrió daños parciales, principalmente en la parte trasera, donde se vieron afectadas las cubiertas.

Tareas de extinción y control

El personal trabajó intensamente en la sofocación y extinción del fuego, evitando que las llamas se propagaran a otros vehículos o viviendas cercanas.

Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento para prevenir una posible reactivación del incendio.

Sin personas heridas

El operativo finalizó alrededor de las 02:54, sin que se registraran personas heridas ni mayores complicaciones. Tras controlar la situación, el personal regresó a la base sin novedades.

Las autoridades buscan determinar las causas que originaron el incendio.

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