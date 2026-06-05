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5 de junio de 2026 - 08:49
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Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Vinalito

EJESA informó interrupciones programadas de energía eléctrica para este viernes 5 de junio en San Salvador de Jujuy y Vinalito hasta las 14hs.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Mejoras programadas para distintas zonas de Jujuy

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Según comunicó la empresa, las tareas forman parte del plan de inversión destinado a optimizar la calidad del servicio eléctrico, mejorar la seguridad de la infraestructura y prevenir futuras fallas.

Zonas y horarios afectados en Jujuy

En San Salvador de Jujuy, la interrupción será de 8 a 14 horas, aproximadamente, y alcanzará a Villa Jardín de Reyes, Tres Quebradas y zonas aledañas.

En Vinalito, el corte programado será de 10 a 14 horas, aproximadamente, y afectará al pueblo de Vinalito y sectores cercanos.

Mejoras programadas
Mejoras programadas para distintas zonas de Jujuy

Mejoras programadas para distintas zonas de Jujuy

Qué trabajos se realizarán

En la zona de San Salvador de Jujuy, EJESA realizará tareas de despeje arbóreo, que consisten en retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas para evitar contactos que puedan provocar fallas o interrupciones del servicio.

También se concretará el cambio de postes, reemplazando estructuras deterioradas, junto con el cambio de crucetas para mejorar la seguridad y confiabilidad de la red.

En Vinalito, los trabajos incluirán el reemplazo de postes de media tensión, reajustes en equipos de distribución y despeje arbóreo en sectores cercanos a los conductores eléctricos.

Recomendaciones para los usuarios

Desde la empresa indicaron que el suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas. Además, recomendaron desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes al momento de la reposición del servicio.

Lo más importante

  • Día: viernes 5 de junio.
  • San Salvador: Villa Jardín de Reyes, Tres Quebradas y zonas aledañas.
  • Horario en San Salvador: de 8 a 14 horas.
  • Vinalito: pueblo de Vinalito y zonas aledañas.
  • Horario en Vinalito: de 10 a 14 horas.
  • Motivo: mejoras programadas en la red eléctrica.
  • Trabajos: despeje arbóreo, cambio de postes, crucetas y reajustes en equipos.
  • Recomendación: desenchufar artefactos que no sean esenciales.

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