Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Vinalito

EJESA informó que este viernes 5 de junio habrá interrupciones programadas de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Vinalito , debido a trabajos de mejora y mantenimiento en la red.

Servicios. Sin luz desde San Salvador de Jujuy a Tilcara por interrupción programada del servicio

Según comunicó la empresa, las tareas forman parte del plan de inversión destinado a optimizar la calidad del servicio eléctrico , mejorar la seguridad de la infraestructura y prevenir futuras fallas.

En San Salvador de Jujuy , la interrupción será de 8 a 14 horas , aproximadamente, y alcanzará a Villa Jardín de Reyes, Tres Quebradas y zonas aledañas .

En Vinalito , el corte programado será de 10 a 14 horas , aproximadamente, y afectará al pueblo de Vinalito y sectores cercanos .

Mejoras programadas Mejoras programadas para distintas zonas de Jujuy

Qué trabajos se realizarán

En la zona de San Salvador de Jujuy, EJESA realizará tareas de despeje arbóreo, que consisten en retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas para evitar contactos que puedan provocar fallas o interrupciones del servicio.

También se concretará el cambio de postes, reemplazando estructuras deterioradas, junto con el cambio de crucetas para mejorar la seguridad y confiabilidad de la red.

En Vinalito, los trabajos incluirán el reemplazo de postes de media tensión, reajustes en equipos de distribución y despeje arbóreo en sectores cercanos a los conductores eléctricos.

Recomendaciones para los usuarios

Desde la empresa indicaron que el suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas. Además, recomendaron desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes al momento de la reposición del servicio.

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