Interrupción programada de agua este viernes en Juan Galán y zonas cercanas

Foto ilustrativa.

Agua Potable de Jujuy informó que este viernes 5 de junio se realizará una interrupción programada del servicio de agua en Juan Galán y sectores cercanos, debido a trabajos de limpieza y desinfección.

Las tareas se llevarán adelante en el depósito de la Planta de Juan Galán, con el objetivo de mantener la calidad del servicio para los usuarios de la zona.

Horario de la interrupción Según comunicó la empresa, la suspensión temporal del suministro será desde las 6 hasta las 14 horas aproximadamente.

Durante ese período, se recomienda a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada hasta que el servicio se restablezca por completo.

Zonas afectadas Los sectores alcanzados por la interrupción programada serán: Campo La Almona El Mollar Los Claros Juan Galán Desde Agua Potable solicitaron tomar las previsiones necesarias mientras se desarrollan los trabajos programados. image

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