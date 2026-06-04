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4 de junio de 2026 - 17:19
Jujuy.

Interrupción programada de agua este viernes en Juan Galán y zonas cercanas

Agua Potable de Jujuy informó una interrupción programada del servicio para este viernes 5 de junio en Juan Galán y zonas cercanas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Las tareas se llevarán adelante en el depósito de la Planta de Juan Galán, con el objetivo de mantener la calidad del servicio para los usuarios de la zona.

Horario de la interrupción

Según comunicó la empresa, la suspensión temporal del suministro será desde las 6 hasta las 14 horas aproximadamente.

Durante ese período, se recomienda a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada hasta que el servicio se restablezca por completo.

Zonas afectadas

Los sectores alcanzados por la interrupción programada serán:

Campo La Almona

El Mollar

Los Claros

Juan Galán

Desde Agua Potable solicitaron tomar las previsiones necesarias mientras se desarrollan los trabajos programados.

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