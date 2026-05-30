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30 de mayo de 2026 - 11:28
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Corte de agua en barrios de Palpalá para este sábado 30 de mayo

Agua Potable de Jujuy informó una interrupción temporal del servicio para este sábado 30 de mayo en Palpalá de 10.30 a 13 horas por trabajos de reparación.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Agua Potable de Jujuy informó una interrupción temporal del servicio para este sábado 30 de mayo en Palpalá.

Agua Potable de Jujuy informó una interrupción temporal del servicio para este sábado 30 de mayo en Palpalá.

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Según el comunicado oficial, las tareas se realizarán entre las 10.30 y las 13 horas, por lo que durante ese período se verá afectado el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Barrios afectados por el corte

La empresa detalló que la interrupción alcanzará a los barrios Constitución, Forestal, Carahunco y Florida. Por ese motivo, pidió a los vecinos tomar las precauciones necesarias mientras duren los trabajos.

Desde Agua Potable señalaron que se trata de una intervención de emergencia necesaria para reparar el acueducto y normalizar el servicio una vez finalizadas las tareas.

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Agua Potable de Jujuy inform&oacute; una interrupci&oacute;n temporal del servicio para este s&aacute;bado 30 de mayo en Palpal&aacute;.

Agua Potable de Jujuy informó una interrupción temporal del servicio para este sábado 30 de mayo en Palpalá.

Lo que tenés que saber

  • Día: sábado 30 de mayo.
  • Horario: de 10.30 a 13 horas.
  • Lugar: Palpalá.
  • Motivo: reparación de emergencia en el acueducto de 250 mm.
  • Zona de trabajo: intersección de calle San Pedro y Colectora Ruta 66.
  • Barrios afectados: Constitución, Forestal, Carahunco y Florida.

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