Corte de agua en barrios de Palpalá para este sábado 30 de mayo

Agua Potable de Jujuy informó una interrupción temporal del servicio para este sábado 30 de mayo en Palpalá.

Agua Potable de Jujuy informó que este sábado 30 de mayo habrá una interrupción temporal del servicio en Palpalá, debido a trabajos de reparación de emergencia en el acueducto de 250 milímetros ubicado en la intersección de calle San Pedro y Colectora Ruta 66.

Según el comunicado oficial, las tareas se realizarán entre las 10.30 y las 13 horas, por lo que durante ese período se verá afectado el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Barrios afectados por el corte La empresa detalló que la interrupción alcanzará a los barrios Constitución, Forestal, Carahunco y Florida. Por ese motivo, pidió a los vecinos tomar las precauciones necesarias mientras duren los trabajos.

Desde Agua Potable señalaron que se trata de una intervención de emergencia necesaria para reparar el acueducto y normalizar el servicio una vez finalizadas las tareas.

image Agua Potable de Jujuy informó una interrupción temporal del servicio para este sábado 30 de mayo en Palpalá. Lo que tenés que saber Día: sábado 30 de mayo.

sábado 30 de mayo. Horario: de 10.30 a 13 horas.

de 10.30 a 13 horas. Lugar: Palpalá.

Palpalá. Motivo: reparación de emergencia en el acueducto de 250 mm.

reparación de emergencia en el acueducto de 250 mm. Zona de trabajo: intersección de calle San Pedro y Colectora Ruta 66.

intersección de calle San Pedro y Colectora Ruta 66. Barrios afectados: Constitución, Forestal, Carahunco y Florida.

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