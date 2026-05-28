Extienden los descuentos del 75% de subsidio de gas y luz: de cuánto es y hasta cuándo

El Gobierno reforzó los subsidios a las tarifas de luz y de gas para suavizar el impacto del consumo invernal.

El Gobierno prorrogó hasta junio los subsidios del servicio de gas natural y propano, y de energía eléctrica. La medida beneficia a todos los usuarios inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) de la Secretaría de Energía de la Nación.

De cuánto es el subsidio de gas y de luz hoy El subsidio total de gas natural para los beneficiarios del SEF se mantiene en el 75%, compuesto por un 50% de la bonificación general establecida a través del Decreto 943/25, más el 25% extra prorrogado en esta Resolución.

De cuánto es el subsidio de gas y de luz hoy El subsidio total de gas natural para los beneficiarios del SEF se mantiene en el 75%, compuesto por un 50% de la bonificación general establecida a través del Decreto 943/25, más el 25% extra prorrogado en esta Resolución.

En el caso de la energía eléctrica, el Gobierno confirmó que la bonificación se eleva al 11,96% en junio y consolida un subsidio total de 62% del consumo base.

Quiénes pueden acceder Para acceder al beneficio, los hogares deben cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos. El principal criterio es que los ingresos totales del grupo familiar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Actualmente, ese tope se ubica en $4.303.391,43. También pueden acceder hogares que, aun sin cumplir plenamente ese requisito, tengan: Integrantes con Certificado de Vivienda del ReNaBaP

Beneficiarios de pensión a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

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