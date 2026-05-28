El FMI respaldó la reforma laboral de Javier Milei pero reclamó más apertura y un dólar flexible

El FMI elogió la reforma laboral, pero pidió acompañarla con un dólar flexible y más desregulación.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) tomó posición en torno al debate por la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei . Aunque señaló que la iniciativa podría incrementar el empleo en hasta cinco puntos , también advirtió que ese impacto dependerá de que esté acompañada por otras medidas económicas .

País. El FMI aprobó la revisión del acuerdo y enviará USD 1.000 millones a la Argentina

País. El FMI tratará la revisión del acuerdo con Argentina la próxima semana y habilitaría un nuevo desembolso

Entre esas recomendaciones, el organismo volvió a insistir en la necesidad de avanzar hacia una mayor flexibilidad cambiaria , con el objetivo de que la Argentina pueda responder mejor frente a escenarios de crisis y evitar situaciones similares a las vividas durante la década del noventa .

El organismo también advirtió que el esquema laboral no debe considerarse por sí solo como un impulsor del crecimiento económico , ya que para generar un impacto positivo más amplio necesita estar acompañado por otras reformas y procesos de desregulación .

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales promotores de la reforma laboral.

En el informe difundido por el FMI tras la revisión del artículo IV sobre la situación económica argentina, el organismo sostuvo: “Alinear las regulaciones de contratación y despido y los sistemas de negociación colectiva de Argentina con los de países latinoamericanos pares podría generar aumentos de empleo de más de 5 puntos porcentuales en dos años, con ganancias similares al cerrar las brechas a mediano plazo ”.

La reforma laboral se aprobó pese a la oposición de los gremios.

Sin embargo, el organismo remarcó que ese crecimiento del empleo está condicionado, principalmente, a la implementación de reformas adicionales vinculadas a gobernanza, regulación empresarial y vínculos con el exterior. “De hecho, en ausencia de otras reformas, la liberalización del mercado laboral podría resultar contraproducente, con una disminución del empleo de alrededor de 2 puntos porcentuales a mediano plazo”, advirtió el FMI.

Las medidas económicas que el organismo considera clave

En esa línea, el Fondo valoró las medidas que actualmente impulsa el Gobierno para desregular mercados, flexibilizar restricciones cambiarias y crediticias, y disminuir trabas regulatorias y comerciales. Además, incluyó entre los puntos positivos las acciones orientadas a mejorar el cumplimiento fiscal y optimizar la recaudación tributaria.

El organismo encabezado por Kristalina Georgieva señaló que todas esas iniciativas deberían contribuir a reforzar los efectos positivos buscados con la reforma laboral, aunque advirtió que será clave “tener cuidado al gestionar los efectos de la actual apertura de la economía”.

El FMI dijo que la reforma laboral puede ser contraproducente si no hay otros cambios regulatorios al mismo tiempo.

Además, el equipo técnico del FMI explicó que, para asegurar una mayor efectividad y sostenibilidad de las reformas en el tiempo, su aplicación debe contemplar el contexto del ciclo económico y también los posibles riesgos políticos, económicos y distributivos.

“A menudo, son necesarias políticas complementarias específicas para mitigar los posibles costos de ajuste a corto plazo, sobre todo cuando la economía se abre al comercio y a los flujos financieros”, señaló el trabajo. “Por consiguiente, las reformas laborales no deben considerarse un motor aislado del crecimiento y el empleo, sino un marco facilitador que apoya la reasignación eficiente de recursos entre sectores”, acotó.

Los consejos del FMI en detalle

El FMI realizó recomendaciones puntuales para la Argentina en el plano laboral. Entre ellas, subrayó que las políticas macroeconómicas deben acompañar el proceso de reformas y reclamó una mayor flexibilidad en el tipo de cambio. “Las políticas prudentes que fomenten un tipo de cambio más flexible serán esenciales para que Argentina pueda adaptarse mejor a las crisis y a la transformación estructural en curso”, apuntó el FMI.

Javier Milei y Kristalina Georgieva, en el encuentro que tuvieron en febrero de 2025 en la sede del FMI.

Y rememoró: “Estas lecciones son particularmente relevantes para Argentina, donde las ambiciosas reformas del mercado laboral de principios de la década de 1990, implementadas bajo el régimen de convertibilidad en un contexto de sobrevaloración del tipo de cambio y rigidez salarial nominal a la baja, provocaron aumentos no deseados de la informalidad y la desigualdad, lo que debilitó el apoyo a las reformas”.

Por otro lado, el FMI recomendó que la reforma laboral esté acompañada por cambios en el sistema educativo y en la capacitación profesional. En ese marco, advirtió que la Argentina registra elevados niveles de informalidad entre los trabajadores menos calificados y problemas de abandono escolar. “Debería considerarse la ampliación y modernización de las escuelas técnicas y de formación profesional para actualizar y alinear mejor las calificaciones con la demanda cambiante”, expresó el organismo.

En relación con ese tema, el FMI remarcó que mejorar el sistema educativo resulta clave en el contexto del auge de recursos naturales que atraviesa la Argentina y que impacta de manera particular en determinadas provincias.

FMI (2)

Con el objetivo de ampliar los beneficios de ese crecimiento, el organismo señaló que deberían impulsarse políticas específicas destinadas a fortalecer las conexiones entre sectores económicos, de modo que trabajadores y empresas ajenos a las provincias y actividades vinculadas a los recursos naturales también puedan aprovechar ese desarrollo, especialmente en áreas de servicios asociados.

En materia salarial, el FMI valoró que la reforma laboral busque reducir la influencia de las negociaciones colectivas centralizadas. Según el análisis del organismo, los salarios elevados establecidos por convenios laborales generales pueden limitar las contrataciones formales y disminuir la demanda de trabajadores.

“Los estudios sugieren que la negociación centralizada tampoco contempla las grandes diferencias regionales en productividad y condiciones del mercado laboral, amplificando las pérdidas de empleo en las regiones menos productivas”, señaló el informe.

FMI La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington.BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Además, el organismo señaló que distintas simulaciones indican que un esquema de salarios fijados a nivel local, en vez de centralizado, podría elevar el nivel de empleo de equilibrio entre 4 y 20 puntos porcentuales.