Crimen del comerciante tucumano en Los Lapachos: detuvieron a otra persona

La investigación por el homicidio de Braian Chiodini, comerciante tucumano hallado sin vida dentro de su vehículo en la zona de Los Lapachos sumó un segundo detenido en las últimas horas.
El hecho ocurrió el sábado 30 de mayo, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado en la intersección de Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 43, en una zona conocida como cruce Los Lapachos.
Detuvieron a un segundo sospechoso
Las actuaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 9 de El Carmen-Perico, dirigida por el fiscal Luis Marcelo De Aparici.
Tras la aprehensión del segundo involucrado, la Fiscalía solicitó la audiencia imputativa correspondiente, instancia en la que se formalizará la acusación y se requerirá la prisión preventiva.
El primer detenido recibió prisión preventiva
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Crimen del comerciante tucumano en Los Lapachos (imagen del MPA).
Días atrás ya se había concretado la detención del primer sospechoso. En la audiencia realizada posteriormente, se expusieron los elementos de prueba reunidos en su contra y se dispuso su prisión preventiva por el término de 40 días.
La imputación provisoria en la causa es por los delitos de homicidio y robo en concurso real.
En el marco de la causa se realizaron allanamientos, relevamientos de evidencia y la autopsia al cuerpo de la víctima, procedimiento que se llevó adelante durante la presente semana.
Cómo fue el crimen del comerciante tucumano en Los Lapachos
El hombre fue encontrado sin vida dentro de un auto en el cruce de Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 43, en una zona conocida como cruce Los Lapachos. El hallazgo ocurrió el sábado 30 de mayo y generó un fuerte operativo policial y judicial en el lugar.
Pasadas las 11 de la mañana de ese día, ingresó una denuncia telefónica que alertaba sobre la presencia de un cadáver en la zona. El estaba maniatado a la altura de los brazos y presentaba lesiones, por lo que los investigadores trabajan bajo la sospecha de una muerte violenta.
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