Las 69 frases más icónicas del Indio Solari

Murió el Indio Solari a los 77 años: conmoción en el rock argentino.

La música nacional atraviesa un momento de enorme tristeza . Carlos Alberto Solari , el artista que pasó a la historia como Indio Solari, falleció a los 77 años y su partida provocó una fuerte repercusión entre músicos, referentes de la cultura y seguidores de todo el país .

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País. Murió el Indio Solari a los 77 años

La historia de Carlos Alberto Solari es ampliamente conocida, aunque siempre resulta oportuno volver sobre el recorrido de uno de los artistas que dejó una huella decisiva en la música nacional . Vio la luz el 17 de enero de 1949 en Paraná , provincia de Entre Ríos . Sin embargo, gran parte de su vida transcurrió en La Plata , ciudad a la que llegó siendo muy pequeño y con la que quedó profundamente identificado.

Tras finalizar sus estudios secundarios , comenzó a cursar en el Instituto de Bellas Artes . Aunque logró aprobar varias materias, su paso por la institución fue breve, ya que al año siguiente fue separado del establecimiento.

Murió el Indio Solari a los 77 años.

Mucho tiempo después, en una entrevista concedida a la revista de rock La García, recordó aquella etapa con una frase que resumía su espíritu juvenil: “Por entonces, la rebeldía era lo que realmente importaba”.

Más adelante, junto a Skay Beilinson y La Negra Poli, dio origen a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que terminaría convirtiéndose en una de las más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.

Junto a esa formación publicó una serie de trabajos que marcaron distintas etapas del rock argentino: Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto / Cordero atado (1993), Luzbelito (1996), Último Bondi a Finisterre (1998) y Momo Sampler (2000).

El Indio Solari.

Como voz principal y figura central de la banda, el Indio encabezó un fenómeno que agotó discos y convocó multitudes en cada presentación. Tras la separación del grupo, inició una nueva etapa artística con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que lanzó cuatro álbumes de estudio: El Tesoro de los Inocentes (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010) y Pajaritos, bravos muchachitos (2013).

La última vez que se presentó sobre un escenario fue el 11 de marzo de 2017 en Olavarría, en un recital que quedó marcado por una tragedia que provocó dos fallecidos y numerosos heridos. En cuanto a su salud, en 2016 hizo público que había sido diagnosticado con Parkinson.

Tras este repaso por algunos momentos clave de su vida y carrera, compartimos 69 frases de canciones inmortalizadas por el Indio.

69 frases que el Indio Solari dejó a través de sus discos

La historia de Carlos Alberto Solari es ampliamente conocida.

1- "El lujo es vulgaridad". (Un poco de amor francés).

2- "Ya sufriste cosas mejores que estas". (Un Ángel para tu soledad).

3- "Mi único héroe en este lío". (Esa estrella era mi lujo).

4- "Los genios son buenos servidores y malos amos". (Mi genio amor).

5- "Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros, sin galopar". (La bestia pop).

6- "Siempre fui menos que mi reputación". (La hija del fletero).

7- "Violencia es mentir". (Nuestro amo juega al esclavo).

8- "Vivir sólo cuesta vida". (Ropa sucia).

9- "De esa miel no comen las hormigas". (Un poco de amor francés).

10- "Estoy perdido sin mi estupidez". (Tarea fina).

11- "El futuro llegó hace rato". (Todo un palo).

12- "Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón". (El pibe de los astilleros).

13- "Yo no me caí del cielo, pero he sido un barco solo y triste". (Yo no me caí del cielo).

14- "La gente decente es diferente". (Fusilados por la Cruz Roja).

15- "El mejor testigo se puede contradecir". (Ladrón de mi cerebro).

16- "Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón". (Juguetes perdidos).

17- "Hice de todo por impresionarla y dejé huérfano todo su penar". (La hija del fletero).

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18- "Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti". (Mariposa Pontiac).

19- "La más hermosa niña del mundo puede dar sólo lo que tiene para dar". (Música para pastillas).

20- "Mi vieja crió un idiota de corazón lunático". (Nueva Roma).

21- "Rara vez esta vida tiene sentido, amor". (Rock yugular).

22- "Usa su lengua como un sable, mientras se rie y nos apura". (Una piba con la remera de Greenpeace).

23- "Nadie es capaz de matarte en mi alma". (Pabellón séptimo. Relato de Horacio).

24- "Dos que se quieren, se dicen cualquier cosa". (La hija del fletero).

25- "Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle". (Vencedores vencidos).

26- "Ciertos reyes no viajan en camellos". (El pibe de los astilleros).

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27- "Muy poco amable fui, nada nuevo vi en tus ojos". (La pequeña novia del carioca).

28- "Por primera vez tengo miedo de no hacer bien mi papel". (Perdiendo el tiempo).

29- "Yo no la cambio por nada cuando empieza a cabalgar". (Ñam fri frufi fali fru).

30- "Algo me late y no es mi corazón". (Todo un palo).

31- "Un corazón no se endurece porque si". (La hija del fletero).

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32- "Es una linda ración, con un defecto, con uno o dos". (Un poco de amor francés).

33- "Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas". (Juguetes perdidos).

34- "El que abandona no tiene premio". (Sorpresa en Shangai).

35- "Las despedidas son esos dolores dulces". (Gualicho).

36- "La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo". (Luzbelito y las sirenas).

37- "Ya se cansó de dormir todo el tiempo en sillones y de taparse la boca para no gritar". (Una piba con la remera de Greenpeace).

38- "No mires por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró". (Ji ji ji).

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39- "Quiero verte huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar". (Rock para el negro Atila).

40- "La noche tira un salto mortal". (La parabellum del buen psicópata).

41- "Tu esqueleto te trajo hasta aquí". (Un ángel para tu soledad).

42- "Las reliquias huelen mal". (Pensando como una acelga).

43- "Un cordero de mi estilo; un caníbal de mi estilo". (Yo caníbal).

44- "Llorará su corazón". (Luzbelito y las sirenas).

45- "Alguna vez, quizá, se te va la mano". (Un ángel para tu soledad).

46- "Con ella soy rico gratis". (Semen-Up).

47- "A veces gana, a veces pierde, como todo jugador". (Un pac-man en el Savoy).

48- "Sentís la mosca joder detrás de la oreja". (Queso ruso).

49- "Fijate de que lado de la mecha te encontrás". (Queso ruso).

50- "Falopas duras en tipos blandos ahuecan corazones". (Sorpresa en Shangai).

51- "Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón". (Yo canibal).

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52- "Sólo un tiempo fue que ayudó a pasar un buen rato". (La pequeña novia del carioca).

53- "Son pájaros de la noche que oímos cantar y nunca vemos". (Juguetes perdidos).

54- "La buena felicidad dicen que no se nota". (Scaramanzia).

55- "Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso". (Esa estrella era mi lujo).

56- "En tu ternura está acechándome una buena traición de mujer". (Tarea fina).

57- "Penas del corazón que duran siempre menos que las de prisión". (Murga purga).

58- "Los problemas saben, siempre, donde estás". (Veneno paciente).

59- "Sos tan cruel como tus ambiciones". (Vuelo a Sidney).

60- "Han clausurando las puertas del cielo, y esas cosas no se pueden ocultar". (Beemedobleve).

61- "Poder, placer, poder. Rumores oscuros que confunden la cabeza y perturban a los corazones secos". (Ciudad Baigón).

62- "Nos merecemos bellos milagros, y ocurrirán". (Amok! Amok!).

63- "Algún día, pronto, una de mis vidas va a intentar matarme y lo va a lograr". (Y mientras tanto el sol se muere).

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64- "Me gustan tus ojos, me gusta tu piel y tus mejillas pero no me gustan tus puntos de vista, amor…" (El charro chino).

65- "Con los puños en alto deseando, al final, hacer la revolución con una canción de amor". (Había una vez).

66- "Vuelvo a sentirme extraño si me consolás". (Había una vez).

67- "Cuando al billete hace que baila la mierda corre y la traición también". (Torito es muerto).

68- "Hay mucho beat y mucho soul barato y bossanova ponja". (Tsunami).

69- "Soy un ladrón que robó dolor". (Y mientras tanto el sol se muere).