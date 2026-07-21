Murió Pato Strunz, el baterista que marcó una era en el heavy metal argentino

El heavy metal argentino despidió este lunes 20 de julio a una de sus figuras más reconocidas y trascendentes. Claudio “Pato Strunz” Zurita , recordado por su etapa como baterista de Hermética , falleció a los 59 años . La noticia fue dada a conocer por Malón , agrupación en la que también tuvo una participación fundamental.

La conmoción se propagó rápidamente dentro de la escena del metal , tanto en Argentina como en el exterior, donde distintos grupos, productores y compañeros de trayectoria compartieron mensajes de homenaje y reconocimiento a quien dejó una huella durante más de 30 años de carrera musical .

Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada , Pato Strunz comenzó a vincularse con la música en los años ochenta , una etapa en la que formó parte del grupo Heinkel junto al guitarrista Nicolás Takara .

Aunque el proyecto tuvo una duración corta, logró cierta repercusión al presentarse en vivo en el ciclo televisivo Neo Sonido , transmitido por ATC , luego de imponerse en un certamen destinado a bandas emergentes en 1988 . Más adelante, tras la partida de Takara hacia Japón por motivos laborales, algunos de los integrantes continuaron juntos y crearon Jeriko , mientras que Strunz decidió seguir desarrollando su propia trayectoria artística .

El momento decisivo en la carrera de Pato Strunz llegó en 1991, cuando se produjo un cambio que marcaría su trayectoria dentro del metal argentino. En ese entonces, Hermética utilizaba como espacio de práctica la sala de ensayo que el músico tenía en La Tablada y, luego de la salida de Tony Scotto de la banda, su incorporación como nuevo baterista surgió de manera natural y rápida.

Strunz se sumó al grupo apenas unas semanas antes de comenzar la grabación de Ácido Argentino, y con su llegada quedó definida una formación que, con el paso del tiempo, se transformaría en una de las más emblemáticas y recordadas de la historia del heavy metal nacional.

Hermética, Malón y una trayectoria en el metal argentino

Con la incorporación de esa nueva estructura rítmica, Hermética registró posteriormente el álbum Víctimas del Vaciamiento y alcanzó un lugar de enorme relevancia dentro de la escena del metal argentino. La agrupación logró convocatorias masivas, con múltiples recitales a sala llena en el Estadio Obras Sanitarias, además de formar parte del reconocido festival Monsters of Rock, donde compartió escenario con figuras internacionales como Black Sabbath, Slayer y Kiss.

Luego de la separación de Hermética hacia fines de 1994, Strunz decidió continuar ligado a varios de sus antiguos compañeros de ruta. Un año más tarde, en 1995, creó Malón junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, un proyecto que mantuvo viva la esencia del thrash metal sudamericano y que posteriormente lanzó discos destacados como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia.

Malón atravesó distintas etapas a lo largo de su historia. La agrupación se disolvió en 1998 y tiempo después tuvo un breve regreso con un cantante diferente, luego de que Claudio O’Connor decidiera no participar de esa etapa. En 2011, el grupo volvió a reunirse con su formación clásica y presentó el CD+DVD El regreso más esperado, además de continuar con nuevos lanzamientos y proyectos musicales. Finalmente, el 3 de marzo de 2021, la banda comunicó mediante sus redes sociales que Strunz ya no continuaría integrando la formación.

Más allá de su actividad como músico, Strunz también tuvo un papel destacado en la construcción de espacios para el desarrollo del rock argentino. Fue creador y responsable de La Cueva, una sala de ensayo que con el tiempo se transformó en un punto de encuentro fundamental para numerosas bandas de la escena nacional.

Su aporte como promotor y facilitador para nuevos artistas quedó tan presente en la memoria de sus colegas como su reconocida labor detrás de la batería.

Nuevas búsquedas musicales

En 1998, el mismo año en que llegó la disolución de Malón, Strunz impulsó un nuevo desafío musical con la creación de Simbiosis, una propuesta vinculada al nu metal que se adelantó a las tendencias que predominaban en la escena metalera argentina de aquel momento. El proyecto se mantuvo activo hasta 2002 y, tras su cierre, el baterista participó de diferentes experiencias y agrupaciones antes de iniciar una nueva etapa hacia fines de 2022, cuando formó el trío Íthaca junto al guitarrista Guillermo “Chino” Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente.

Con esta formación, el músico tomó por primera vez un lugar central en la creación de las letras y participó de manera más directa en el proceso compositivo. El grupo lanzó en 2024 su primer álbum, titulado El peso que no pesa.

Durante los meses previos, Strunz había vuelto a tener una agenda cargada de presentaciones gracias al show “Hermética x Pato Strunz” (HXPS), un proyecto que marcó su regreso a los escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde volvió a conectarse con seguidores de distintas edades vinculados al heavy metal.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las circunstancias que provocaron su fallecimiento no habían sido informadas oficialmente. Sin embargo, varios fanáticos expresaron en los comentarios de distintas publicaciones que la posible causa habría sido un infarto, aunque esa versión no fue confirmada por fuentes oficiales.

El adiós de sus compañeros

Las muestras de afecto y reconocimiento hacia Strunz se multiplicaron rápidamente en las redes sociales y llegaron desde diferentes sectores de la escena musical. La cuenta oficial de Malón recordó al baterista con una imagen de la primera etapa de la banda y acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “Q.E.P.D PATO STRUNZ. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje”.

El homenaje generó una fuerte repercusión entre los seguidores y superó los 5.000 “me gusta” en menos de una hora. Por su parte, Claudio O’Connor también despidió a su antiguo compañero al publicar una fotografía junto a él y escribir: “Buen viaje Compañero”.