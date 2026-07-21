martes 21 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de julio de 2026 - 09:46
Personas.

Murió Pato Strunz, el baterista que marcó una era en el heavy metal argentino

El artista murió a los 59 años. Fue una figura clave del heavy metal argentino y dejó su huella tanto en la música como en la formación de nuevos artistas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética, Malón y figura emblemática del heavy metal argentino.

Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética, Malón y figura emblemática del heavy metal argentino.

El heavy metal argentino despidió este lunes 20 de julio a una de sus figuras más reconocidas y trascendentes. Claudio “Pato Strunz” Zurita, recordado por su etapa como baterista de Hermética, falleció a los 59 años. La noticia fue dada a conocer por Malón, agrupación en la que también tuvo una participación fundamental.

Lee además
Fallecio un jugador de Sudáfrica tras participar en el Mundial.
Deportes.

Conmoción en el fútbol: murió a los 25 años un jugador que disputó el Mundial 2026
Más de 800 infracciones y una víctima fatal en las rutas jujeñas
Policial.

Tres personas murieron y hubo 54 hechos viales en la rutas de Jujuy durante los últimos días

La conmoción se propagó rápidamente dentro de la escena del metal, tanto en Argentina como en el exterior, donde distintos grupos, productores y compañeros de trayectoria compartieron mensajes de homenaje y reconocimiento a quien dejó una huella durante más de 30 años de carrera musical.

Los primeros pasos de Pato Strunz y su llegada a Hermética

Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada, Pato Strunz comenzó a vincularse con la música en los años ochenta, una etapa en la que formó parte del grupo Heinkel junto al guitarrista Nicolás Takara.

Aunque el proyecto tuvo una duración corta, logró cierta repercusión al presentarse en vivo en el ciclo televisivo Neo Sonido, transmitido por ATC, luego de imponerse en un certamen destinado a bandas emergentes en 1988. Más adelante, tras la partida de Takara hacia Japón por motivos laborales, algunos de los integrantes continuaron juntos y crearon Jeriko, mientras que Strunz decidió seguir desarrollando su propia trayectoria artística.

El momento decisivo en la carrera de Pato Strunz llegó en 1991, cuando se produjo un cambio que marcaría su trayectoria dentro del metal argentino. En ese entonces, Hermética utilizaba como espacio de práctica la sala de ensayo que el músico tenía en La Tablada y, luego de la salida de Tony Scotto de la banda, su incorporación como nuevo baterista surgió de manera natural y rápida.

Strunz se sumó al grupo apenas unas semanas antes de comenzar la grabación de Ácido Argentino, y con su llegada quedó definida una formación que, con el paso del tiempo, se transformaría en una de las más emblemáticas y recordadas de la historia del heavy metal nacional.

Hermética, Malón y una trayectoria en el metal argentino

Con la incorporación de esa nueva estructura rítmica, Hermética registró posteriormente el álbum Víctimas del Vaciamiento y alcanzó un lugar de enorme relevancia dentro de la escena del metal argentino. La agrupación logró convocatorias masivas, con múltiples recitales a sala llena en el Estadio Obras Sanitarias, además de formar parte del reconocido festival Monsters of Rock, donde compartió escenario con figuras internacionales como Black Sabbath, Slayer y Kiss.

Luego de la separación de Hermética hacia fines de 1994, Strunz decidió continuar ligado a varios de sus antiguos compañeros de ruta. Un año más tarde, en 1995, creó Malón junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, un proyecto que mantuvo viva la esencia del thrash metal sudamericano y que posteriormente lanzó discos destacados como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia.

Malón atravesó distintas etapas a lo largo de su historia. La agrupación se disolvió en 1998 y tiempo después tuvo un breve regreso con un cantante diferente, luego de que Claudio O’Connor decidiera no participar de esa etapa. En 2011, el grupo volvió a reunirse con su formación clásica y presentó el CD+DVD El regreso más esperado, además de continuar con nuevos lanzamientos y proyectos musicales. Finalmente, el 3 de marzo de 2021, la banda comunicó mediante sus redes sociales que Strunz ya no continuaría integrando la formación.

Más allá de su actividad como músico, Strunz también tuvo un papel destacado en la construcción de espacios para el desarrollo del rock argentino. Fue creador y responsable de La Cueva, una sala de ensayo que con el tiempo se transformó en un punto de encuentro fundamental para numerosas bandas de la escena nacional.

Su aporte como promotor y facilitador para nuevos artistas quedó tan presente en la memoria de sus colegas como su reconocida labor detrás de la batería.

Nuevas búsquedas musicales

En 1998, el mismo año en que llegó la disolución de Malón, Strunz impulsó un nuevo desafío musical con la creación de Simbiosis, una propuesta vinculada al nu metal que se adelantó a las tendencias que predominaban en la escena metalera argentina de aquel momento. El proyecto se mantuvo activo hasta 2002 y, tras su cierre, el baterista participó de diferentes experiencias y agrupaciones antes de iniciar una nueva etapa hacia fines de 2022, cuando formó el trío Íthaca junto al guitarrista Guillermo “Chino” Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente.

Con esta formación, el músico tomó por primera vez un lugar central en la creación de las letras y participó de manera más directa en el proceso compositivo. El grupo lanzó en 2024 su primer álbum, titulado El peso que no pesa.

Durante los meses previos, Strunz había vuelto a tener una agenda cargada de presentaciones gracias al show “Hermética x Pato Strunz” (HXPS), un proyecto que marcó su regreso a los escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde volvió a conectarse con seguidores de distintas edades vinculados al heavy metal.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las circunstancias que provocaron su fallecimiento no habían sido informadas oficialmente. Sin embargo, varios fanáticos expresaron en los comentarios de distintas publicaciones que la posible causa habría sido un infarto, aunque esa versión no fue confirmada por fuentes oficiales.

El adiós de sus compañeros

Las muestras de afecto y reconocimiento hacia Strunz se multiplicaron rápidamente en las redes sociales y llegaron desde diferentes sectores de la escena musical. La cuenta oficial de Malón recordó al baterista con una imagen de la primera etapa de la banda y acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “Q.E.P.D PATO STRUNZ. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje”.

El homenaje generó una fuerte repercusión entre los seguidores y superó los 5.000 “me gusta” en menos de una hora. Por su parte, Claudio O’Connor también despidió a su antiguo compañero al publicar una fotografía junto a él y escribir: “Buen viaje Compañero”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Conmoción en el fútbol: murió a los 25 años un jugador que disputó el Mundial 2026

Tres personas murieron y hubo 54 hechos viales en la rutas de Jujuy durante los últimos días

Un motociclista murió tras derrapar y caer a una acequia en Los Nogales

El influencer que pasea por Nueva York con perros de refugio y los ayuda a encontrar hogar

Hizo 847 flexiones con 27 kilos de peso y logró un nuevo récord Guinness

Lo que se lee ahora
El influencer que pasea por Nueva York con perros de refugio y los ayuda a encontrar hogar.
Personas.

El influencer que pasea por Nueva York con perros de refugio y los ayuda a encontrar hogar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Miles de hinchas recibieron a la Selección Argentina
País.

Miles de hinchas recibieron a la Selección Argentina

Lionel Messi
Mundial.

El emotivo mensaje de Lionel Messi después de perder la final del Mundial 2026

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero. video
Jujuy.

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero

Telekino: de cuánto será el pozo del próximo sorteo del domingo 26 de julio
Sorteo.

Telekino: de cuánto será el pozo del próximo sorteo del domingo 26 de julio

Qué frutas y verduras bajaron de precio y cuáles podrían subir en Jujuy
Mercado.

Qué frutas y verduras bajaron de precio y cuáles podrían subir en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel