Hizo 847 flexiones con 27 kilos de peso y logró un nuevo récord Guinness.

El récord Guinness quedó en manos de Rohtash Chaudhary , quien a sus 41 años completó 847 flexiones en una hora con un peso de 27,21 kilos apoyado sobre su espalda. La prueba no estuvo determinada únicamente por la potencia física , sino también por la precisión y la resistencia mental .

Durante 60 minutos , el participante debió mantener una carga fija , respetar la ejecución correcta de cada movimiento y conservar un ritmo constante , mientras una jueza supervisaba la prueba y el público acompañaba atentamente cada repetición contabilizada.

La hazaña fue concretada en el estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi , de acuerdo con la organización Guinness World Records , y permitió superar la marca que hasta entonces pertenecía a Sami Jomah Hassan , registrada en 2023 .

La marca obtenida quedó validada como un nuevo récord dentro de una modalidad que demanda una combinación de potencia física , capacidad de resistencia y precisión técnica al trabajar con una carga adicional. El logro fue posible gracias a una rutina de entrenamiento constante , basada en repeticiones de flexiones con peso, una alimentación enfocada en el consumo de proteínas y una preparación psicológica destinada a mantener la concentración y el rendimiento durante todo el desafío.

El accidente que marcó su carrera

Detrás de este récord existe una historia personal que, de acuerdo con Récord Guinness, fue determinante en su evolución dentro del deporte. Un accidente automovilístico provocó que permaneciera cerca de dos años sin movilidad, una experiencia que modificó su recorrido y puso a prueba su capacidad de superación.

Antes de aquel episodio, Chaudhary ya tenía una relación cercana con el entrenamiento físico. Sin embargo, durante el proceso de recuperación volvió a encontrar en la actividad deportiva una motivación para fortalecerse y reconstruir su condición física. Desde ese momento comenzó una búsqueda de distintos reconocimientos internacionales y, en la actualidad, celebra además diez años consecutivos manteniendo marcas como plusmarquista.

Cómo se preparó

Previo a la realización de la prueba reconocida oficialmente, el atleta llevó adelante un plan de entrenamiento exigente, con sesiones en horarios tempranos que incluían numerosas repeticiones de flexiones y ejercicios con diferentes niveles de carga. A esto sumó una alimentación enfocada en proteínas y un trabajo de preparación psicológica para afrontar el desafío con la resistencia necesaria.

El propio Chaudhary explicó que el principal reto durante la competencia fue mantener un ritmo constante frente al peso elevado y al cansancio acumulado que se acumulaba con el paso de los minutos. Sin embargo, destacó que el acompañamiento del público presente en el estadio fue un factor clave para continuar hasta el final.

Numerosos jóvenes de la región se acercaron al lugar para presenciar la prueba y brindarle su apoyo durante el desafío. Entre las autoridades que estuvieron presentes se destacó Mansukh Mandaviya, ministro de Juventud y Deportes de la Unión.

Una vez finalizado el período de 60 minutos, el deportista expresó una mezcla de satisfacción, emoción y agradecimiento al confirmar que todo el esfuerzo invertido y la constancia mantenida durante la preparación habían valido la pena. Luego, la jueza oficial Aynee Toorabally hizo entrega del certificado que acreditó el nuevo Récord Guinness.

Qué lo impulsa y cuáles son los nuevos planes

Chaudhary continúa con una rutina de preparación constante y asegura que una de sus principales motivaciones es inspirar a las nuevas generaciones, transmitiéndoles los beneficios, el entusiasmo y el valor de incorporar la actividad física en la vida cotidiana. Además, participa como representante del programa Fit India, una propuesta impulsada por el Gobierno destinada a fomentar hábitos saludables y promover la práctica deportiva entre la población.

En declaraciones difundidas por Récord Guinness, el atleta relacionó su logro con una reflexión sobre la perseverancia y la capacidad de superación individual. “Los récords no están hechos solo para romperse; están hechos para recordarnos que el potencial humano no tiene límites. Si crees en ti mismo y eres constante, puedes lograr lo imposible”, expresó.

Además, afirmó que continuará con su plan de entrenamiento cotidiano y que ya trabaja con la mirada puesta en próximos retos deportivos.