Guinness reconoció cuatro nuevos récords de Lionel Messi

Lionel Messi batió cuatro Récords Guinness durante la victoria 2-0 de la Selección Argentina frente a Austria , por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El capitán marcó los dos goles, aseguró la clasificación a los 16avos de final y volvió a quedar en el centro de la historia del fútbol.

Deportes. Mundial 2026: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

Deportes. Lionel Messi y una camiseta especial: el detalle de los cuatro parches que lo distinguen

La cuenta oficial de Guinness World Records confirmó los registros alcanzados por el rosarino y acompañó el reconocimiento con una frase contundente: “Estamos presenciando la historia”.

Messi llegó al encuentro con 16 goles mundialistas, la misma cantidad que Miroslav Klose, después de haber convertido un triplete frente a Argelia en el debut. Con el doblete ante Austria alcanzó los 18 y quedó solo en la cima.

Messi, máximo goleador absoluto de los Mundiales

image Récords de Lionel Messi.

El primer récord reconocido fue el de mayor cantidad de goles en la historia de la Copa del Mundo.

Messi alcanzó los 18 tantos y superó los 16 de Miroslav Klose, quien hasta ese momento encabezaba la tabla del Mundial masculino.

Además, dejó atrás los 17 goles de Marta en la Copa del Mundo femenina. De esta manera, el capitán argentino pasó a ser el máximo goleador absoluto de la competición mundialista, considerando todas las categorías.

El primer tanto pudo haber llegado a los nueve minutos, pero Messi falló un penal después de dudar durante la carrera. La revancha llegó a los 38, cuando apareció en el borde del área y marcó el 1-0. Sobre el final, aprovechó un rechazo y selló el 2-0 definitivo.

El futbolista con más partidos mundialistas

Otro de los registros reconocidos fue el de mayor cantidad de partidos disputados en la historia de los Mundiales.

Con su presencia frente a Austria, Messi llegó a 28 encuentros distribuidos en seis ediciones: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su recorrido comenzó cuando tenía 18 años y continúa en esta edición, a pocos días de cumplir 39.

El jugador con más victorias

image Récords Guinness de Lionel Messi.

El triunfo frente a Austria también le permitió alcanzar otro récord: el de mayor cantidad de victorias en la Copa del Mundo.

Messi llegó a 18 triunfos a lo largo de sus seis participaciones y volvió a superar una marca histórica dentro de la competencia.

El registro incluye las victorias acumuladas desde su debut en Alemania 2006 hasta los dos primeros partidos disputados por Argentina en el Mundial 2026.

Récord de minutos disputados

El cuarto registro homologado por Guinness fue el de mayor cantidad de minutos jugados en la historia de los Mundiales.

El capitán argentino acumuló 2.489 minutos dentro del campo de juego y amplió una cifra construida durante dos décadas de participación con la Selección.

Su vigencia también quedó reflejada en este inicio de competencia: marcó los cinco goles de Argentina en las dos primeras fechas, con tres tantos ante Argelia y dos frente a Austria.

Argentina ya está en los 16avos

La Selección venció 2-0 a Austria, sumó seis puntos y aseguró anticipadamente su clasificación a los 16avos de final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó como líder del Grupo J y cerrará la primera fase frente a Jordania.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 23, nuevamente en Dallas. Allí, Messi tendrá una nueva oportunidad para ampliar sus marcas y seguir escribiendo su historia en la Copa del Mundo.