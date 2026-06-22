Lionel Messi volvió a escribir una página histórica con la Selección argentina. El capitán marcó frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, alcanzó los 17 goles y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo.
El histórico tanto llegó a los 38 minutos del primer tiempo, después de una gran jugada colectiva del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Con esa definición, el rosarino superó definitivamente la marca del alemán Miroslav Klose, quien había anotado 16 goles en cuatro ediciones.
El récord encontró a Messi en su sexta participación mundialista y a pocos días de cumplir 39 años. Una nueva conquista para una carrera atravesada por marcas difíciles de igualar y momentos que quedaron grabados en la historia del fútbol argentino.
Mundial 2026: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales
Mundial 2026: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales
Lionel Messi superó la marca de Miroslav Klose
Hasta el encuentro frente a Austria, Messi compartía el primer lugar de la tabla histórica con Klose, quien había convertido 16 tantos entre los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Brasil 2014.
El argentino había alcanzado esa cifra durante el debut en el Mundial 2026, cuando marcó los tres goles de la victoria por 3 a 0 frente a Argelia. Ese triplete le permitió igualar al exdelantero alemán. Frente a Austria, apenas unos días más tarde, consiguió el gol que necesitaba para quedar solo en lo más alto de la clasificación.
La conquista llegó a los 38 minutos, tras una combinación colectiva que terminó con una definición del capitán argentino. El tanto desató el festejo del seleccionado y confirmó una marca que parecía inalcanzable.
Una historia que comenzó en Alemania 2006
Messi disputó su primer Mundial en Alemania 2006, cuando tenía 18 años. En aquella competencia marcó su primer gol ante Serbia y Montenegro y comenzó un recorrido que ya abarca seis ediciones. El delantero volvió a convertir en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. La única edición en la que no anotó fue Sudáfrica 2010.
Su mayor consagración llegó en Qatar, donde fue una de las grandes figuras de la Selección argentina campeona del mundo. En aquella competencia convirtió siete goles, dos de ellos en la final frente a Francia.
A lo largo de su carrera mundialista, Messi fue protagonista de encuentros decisivos, asistencias, goles y actuaciones memorables que lo colocaron entre las figuras más importantes de la historia de la competencia.
Un nuevo récord en el Mundial 2026
El nuevo registro goleador se suma a una extensa lista de logros individuales del capitán argentino. Messi es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales y forma parte del reducido grupo de jugadores que participaron en seis ediciones diferentes.
Además, es el máximo goleador histórico de la Selección argentina y el jugador con más presencias con la camiseta nacional. Con 17 tantos en Copas del Mundo, el rosarino quedó por encima de nombres históricos como Klose, Ronaldo Nazário, Gerd Müller, Just Fontaine y Pelé.
El récord adquiere todavía más valor por la continuidad del argentino a lo largo de dos décadas. Desde su debut mundialista en 2006 hasta la edición de 2026, se mantuvo como una de las principales figuras del seleccionado.
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales
- Lionel Messi, Argentina: 17 goles
- Miroslav Klose, Alemania: 16 goles
- Ronaldo, Brasil: 15 goles
- Gerd Müller, Alemania: 14 goles
- Kylian Mbappé, Francia: 14 goles
- Just Fontaine, Francia: 13 goles
- Pelé, Brasil: 12 goles
- Sándor Kocsis, Hungría: 11 goles
- Jürgen Klinsmann, Alemania: 11 goles
- Gabriel Batistuta, Argentina: 10 goles
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