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22 de junio de 2026 - 11:18
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La formación de Argentina vs. Austria: un solo cambio en el segundo partido del Mundial 2026

Lionel Scaloni tiene el once inicial para enfrentar este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J. El DT aplicaría un solo cambio.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La formación de la Selección Argentina vs. Austria.

La formación de la Selección Argentina vs. Austria.

Tras un estreno convincente con una amplia victoria frente a Argelia, la Selección Argentina ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso ante Austria, programado para este lunes desde las 14, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

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Aunque el rendimiento en el debut dejó un saldo muy positivo, Lionel Scaloni analiza introducir una sola modificación en el equipo con el objetivo de conseguir otra victoria que asegure el pasaje de la Albiceleste a los dieciseisavos de final.

Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina
Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina

El lateral derecho será Nahuel Molina

La modificación ya definida estará en el sector derecho de la defensa. Gonzalo Montiel arrastra una molestia por una sobrecarga en el isquiotibial derecho, por lo que el cuerpo técnico decidió resguardarlo y dejarlo entre los suplentes para el encuentro frente al conjunto europeo.

En su reemplazo ingresaría Nahuel Molina, habitual titular en la consideración de Lionel Scaloni. Más allá de esa variante, todavía persisten dos dudas, aunque por estas horas cobra mayor fuerza la posibilidad de repetir a los otros diez futbolistas que comenzaron el partido del debut.

Lionel Scaloni define el equipo para la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo y prepara al menos un cambio.

La delantera de la Selección Argentina

Julián Álvarez sumó minutos desde el inicio del segundo tiempo frente a Argelia, ya superó la molestia que arrastraba en el tobillo, pero no le ganará el puesto por ahora a Lautaro Martínez en el encuentro de este lunes.

El Toro acompañará nuevamente a Lionel Messi siendo la delantera confirmada de la Selección Argentina.

Lionel Messi
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Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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