Día del Padre en la concentración: los emotivos mensajes que recibieron los jugadores de la Selección Argentina

Día del Padre en el Mundial

Mientras el plantel se prepara para afrontar un partido clave ante Austria, varios jugadores recibieron mensajes públicos de sus seres queridos. Las publicaciones estuvieron acompañadas por fotos familiares, recuerdos y palabras de admiración para quienes, además de defender la camiseta argentina, ejercen el rol de padres a la distancia.

La fecha encontró a los futbolistas concentrados en Estados Unidos, donde transitan el Mundial junto al apoyo permanente de sus familias, que ya habían acompañado al equipo en el debut frente a Argelia desde las tribunas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

La familia, un pilar fundamental de la Scaloneta La unión familiar es una de las características que distinguen al grupo conducido por Lionel Scaloni. En los últimos años, varios integrantes del plantel se convirtieron en padres, fortaleciendo los vínculos dentro y fuera de la cancha.

Los mensajes por el Día del Padre volvieron a demostrar esa conexión especial que existe entre los jugadores y sus seres queridos. En medio de la exigencia de una Copa del Mundo, las muestras de cariño sirvieron como una inyección anímica para un plantel que sueña con volver a hacer historia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.