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21 de junio de 2026 - 13:37

Día del Padre en la concentración: los emotivos mensajes que recibieron los jugadores de la Selección Argentina

Lejos de sus familias y enfocados en el Mundial 2026, los futbolistas de la Selección Argentina vivieron un Día del Padre muy especial. A través de las redes sociales, sus parejas e hijos les dedicaron tiernos mensajes que emocionaron a los hinchas y reflejaron el costado más íntimo de la Scaloneta.

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Por  Verónica Pereyra
Día del Padre en el Mundial

Día del Padre en el Mundial

Mientras el plantel se prepara para afrontar un partido clave ante Austria, varios jugadores recibieron mensajes públicos de sus seres queridos. Las publicaciones estuvieron acompañadas por fotos familiares, recuerdos y palabras de admiración para quienes, además de defender la camiseta argentina, ejercen el rol de padres a la distancia.

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La fecha encontró a los futbolistas concentrados en Estados Unidos, donde transitan el Mundial junto al apoyo permanente de sus familias, que ya habían acompañado al equipo en el debut frente a Argelia desde las tribunas.

La familia, un pilar fundamental de la Scaloneta

La unión familiar es una de las características que distinguen al grupo conducido por Lionel Scaloni. En los últimos años, varios integrantes del plantel se convirtieron en padres, fortaleciendo los vínculos dentro y fuera de la cancha.

Los mensajes por el Día del Padre volvieron a demostrar esa conexión especial que existe entre los jugadores y sus seres queridos. En medio de la exigencia de una Copa del Mundo, las muestras de cariño sirvieron como una inyección anímica para un plantel que sueña con volver a hacer historia.

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