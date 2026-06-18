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18 de junio de 2026 - 14:39
Espectáculos.

Nico Occhiato rompió el silencio tras la fake news de Flor Peña sobre Jorge Messi

Flor Peña confirmó en el programa de Luzu una fake news sobre Jorge Messi. Minutos después, Nicolás Occhiato emitió un comunicado repudiando el "error inadmisible".

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Nico Occhiato Flor Peña

Flor Peña aseguró al aire en Luzu TV que había muerto el padre de Lionel Messi, una información que era falsa y que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Tras la viralización del momento, Nicolás Occhiato, fundador del canal de streaming, publicó un comunicado y reconoció la gravedad de lo ocurrido.

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La información comenzó a circular con rapidez, pero poco después se comprobó que era completamente falsa. La situación provocó una ola de críticas contra el canal por la falta de verificación de una noticia de semejante sensibilidad.

El comunicado de Nicolás Occhiato

Frente a la polémica, Nicolás Occhiato decidió expresarse a través de sus redes sociales. En el mensaje reconoció el error, pidió disculpas a la familia Messi y a la audiencia, y aseguró que lo sucedido no representa los valores del medio.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, expresó Occhiato.

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El comunicado de la familia Messi

comunicado de la familia messi

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