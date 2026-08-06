Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, nuevamente juntos: qué dijo el conductor

Lejos de la pantalla chica, Marcelo Tinelli volvió a ser noticia por su presente sentimental. El conductor celebró la reconciliación con Milett Figueroa y la pareja decidió mostrarse nuevamente junta durante su encuentro en Lima.

El presente de Marcelo Tinelli pasa hoy por fuera de la televisión, pero su vida sentimental volvió a captar la atención . Tras reconciliarse con Milett Figueroa, el conductor argentino viajó a Lima y ambos se mostraron nuevamente juntos .

“ Estamos muy contentos , disfrutando este momento. El amor pudo más . Milett puede más, Perú puede más, todo puede más ”, expresó el histórico conductor de ShowMatch durante una entrevista con la televisión peruana. Además, destacó lo especial que fue regresar al país para reencontrarse con ella: “ Es venir a la raíz de Perú , a su comida, a comer un ceviche ”.

Consultado por las idas y vueltas que atravesó la relación en los últimos meses, Marcelo Tinelli reconoció que fue una etapa intensa , aunque aseguró que hoy atraviesan un buen momento junto a Milett Figueroa. “ Hemos regresado , estamos juntos, sí, totalmente, la amo” , afirmó el conductor durante una entrevista en Perú.

Las versiones sobre una reconciliación entre Tinelli y Milett habían crecido en los últimos días entre sus seguidores. Finalmente, la pareja confirmó la noticia primero en televisión y más tarde con una publicación compartida en redes sociales.

La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzó en la pista del Bailando 2023, donde nació el vínculo que luego oficializaron en noviembre de ese año. Tras casi tres años de relación, el conductor confirmó la separación en marzo y aseguró que había sido en buenos términos.

Durante ese período, incluso tuvo un breve romance con Rossana Almeyda, empresaria y exmodelo argentina radicada en Miami.

Milett Figueroa, agradecida con Argentina

Milett Figueroa también se refirió al vínculo que construyó con Argentina y agradeció el recibimiento que tuvo. “Estoy muy agradecida con Argentina, con el espacio que me dieron en todo momento”, señaló la actriz, al recordar además que su abuelo es argentino.

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Al ser consultados por las críticas y especulaciones alrededor de su relación, ambos remarcaron que prefieren mantenerse al margen de las opiniones externas. “Respeto mucho la opinión del otro, pero hay cosas que no son así. Cada uno que diga lo que quiera”, expresó Tinelli.

El conductor aseguró que está muy enamorado de Milett Figueroa y también se refirió a las versiones que vinculaban la reconciliación con una supuesta campaña de difusión por el estreno de la nueva temporada de Los Tinellis.

"Los comentarios de los demás, los respeto. Jamás cuestionaría lo que piensan otros pero yo nunca hice algo por presión. No sé por qué dicen esas cosas pero bueno, son opiniones y como dije, las respeto".