viernes 07 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de agosto de 2026 - 19:18
Espectáculos

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, nuevamente juntos: qué dijo el conductor

Luego de varias versiones sobre una posible separación, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su reconciliación al mostrarse juntos en Lima. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, nuevamente juntos.&nbsp;

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, nuevamente juntos. 

Lejos de la pantalla chica, Marcelo Tinelli volvió a ser noticia por su presente sentimental. El conductor celebró la reconciliación con Milett Figueroa y la pareja decidió mostrarse nuevamente junta durante su encuentro en Lima.

Lee además
La serie de God of War prepara un cambio de elenco para acompañar el salto temporal.
Espectáculos.

La serie de "God of War" prepara un cambio de elenco para acompañar el salto temporal
Radio City fue parte del exclusivo anuncio de Milo J en el estadio Kempes video
Espectáculos.

Radio City fue parte del exclusivo anuncio de Milo J en el estadio Kempes

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, nuevamente juntos: qué dijo el conductor

El presente de Marcelo Tinelli pasa hoy por fuera de la televisión, pero su vida sentimental volvió a captar la atención. Tras reconciliarse con Milett Figueroa, el conductor argentino viajó a Lima y ambos se mostraron nuevamente juntos.

Estamos muy contentos, disfrutando este momento. El amor pudo más. Milett puede más, Perú puede más, todo puede más”, expresó el histórico conductor de ShowMatch durante una entrevista con la televisión peruana. Además, destacó lo especial que fue regresar al país para reencontrarse con ella: “Es venir a la raíz de Perú, a su comida, a comer un ceviche”.

Consultado por las idas y vueltas que atravesó la relación en los últimos meses, Marcelo Tinelli reconoció que fue una etapa intensa, aunque aseguró que hoy atraviesan un buen momento junto a Milett Figueroa. “Hemos regresado, estamos juntos, sí, totalmente, la amo”, afirmó el conductor durante una entrevista en Perú.

Las versiones sobre una reconciliación entre Tinelli y Milett habían crecido en los últimos días entre sus seguidores. Finalmente, la pareja confirmó la noticia primero en televisión y más tarde con una publicación compartida en redes sociales.

La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzó en la pista del Bailando 2023, donde nació el vínculo que luego oficializaron en noviembre de ese año. Tras casi tres años de relación, el conductor confirmó la separación en marzo y aseguró que había sido en buenos términos.

Durante ese período, incluso tuvo un breve romance con Rossana Almeyda, empresaria y exmodelo argentina radicada en Miami.

Milett Figueroa, agradecida con Argentina

Milett Figueroa también se refirió al vínculo que construyó con Argentina y agradeció el recibimiento que tuvo. “Estoy muy agradecida con Argentina, con el espacio que me dieron en todo momento”, señaló la actriz, al recordar además que su abuelo es argentino.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MILETT (@milett)

Al ser consultados por las críticas y especulaciones alrededor de su relación, ambos remarcaron que prefieren mantenerse al margen de las opiniones externas. “Respeto mucho la opinión del otro, pero hay cosas que no son así. Cada uno que diga lo que quiera”, expresó Tinelli.

El conductor aseguró que está muy enamorado de Milett Figueroa y también se refirió a las versiones que vinculaban la reconciliación con una supuesta campaña de difusión por el estreno de la nueva temporada de Los Tinellis.

"Los comentarios de los demás, los respeto. Jamás cuestionaría lo que piensan otros pero yo nunca hice algo por presión. No sé por qué dicen esas cosas pero bueno, son opiniones y como dije, las respeto".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La serie de "God of War" prepara un cambio de elenco para acompañar el salto temporal

Radio City fue parte del exclusivo anuncio de Milo J en el estadio Kempes

La señal de Luck Ra tras la separación de La Joaqui que despertó comentarios en redes

La escena de "House of the Dragon" que sorprendió hasta a sus propios actores

Tuli Acosta habló por primera vez de su relación con Luck Ra: los detalles

Lo que se lee ahora
La serie de God of War prepara un cambio de elenco para acompañar el salto temporal.
Espectáculos.

La serie de "God of War" prepara un cambio de elenco para acompañar el salto temporal

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Reparación del acueducto por Agua Potable de Jujuy  video
Jujuy.

A qué hora se restablecerá el agua en Alto Comedero

El alerta por viento alcanza a gran parte de Jujuy. Piden estar atentos a ráfagas, polvo en suspensión y cambios bruscos del tiempo. video
Jujuy.

Alerta por fuertes vientos por tres días: qué zonas de Jujuy están afectadas

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: sigue el debate y se prevé que voten cerca de la medianoche
País.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: sigue el debate y se prevé que voten cerca de la medianoche

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero
Jujuy.

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero

Yacaré en Palpalá -  El animal fue encontrado en una represa de Papel NOA. Desde el CAFAJu explicaron que no es común hallar esta especie en la zona. video
Jujuy.

Rescataron una yacaré en Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel