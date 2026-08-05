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5 de agosto de 2026 - 17:22
Espectáculos.

La escena de "House of the Dragon" que sorprendió hasta a sus propios actores

El séptimo episodio de la 3° temporada incorporó una secuencia inédita respecto a los libros de George R. R. Martin y generó una fuerte reacción en el elenco.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La escena de House of the Dragon que sorprendió hasta a sus propios actores.

La escena de "House of the Dragon" que sorprendió hasta a sus propios actores.

El séptimo capítulo de la tercera temporada de "House of the Dragon" presentó una de las escenas más controversiales de la serie: una secuencia íntima en la que Aemond Targaryen tiene una visión de su propia madre mientras comparte la cama con su amante, Alys Rivers.

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El momento fue definido por los integrantes del elenco de HBO Max como una situación inquietante y, además, se trata de una incorporación original de la adaptación, ya que no aparece en la novela “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin.

El vínculo entre Aemond y Alicent, atravesado por una tensión inesperada

Al comienzo del capítulo, Alicent Hightower (interpretada por Olivia Cooke) arriba a Harrenhal llevando adelante una tarea secreta: Rhaenyra (Emma D’Arcy) le encomendó la misión de sacar a Aemond (Ewan Mitchell) de la fortaleza para dejarlo expuesto y concretar su asesinato.

El encuentro entre ambos inicia bajo una aparente muestra de cariño y cercanía familiar, aunque luego se revela que Aemond había estado proyectando la imagen de su madre durante sus momentos íntimos con Alys Rivers (Gayle Rankin). Estas visiones forman parte de una compleja dinámica vinculada con sus deseos de ampliar el linaje Targaryen y establecer una descendencia que le permita crear su propia línea de poder.

Gayle Rankin habló con Variety sobre la filmación de esa secuencia y la definió como una experiencia incómoda, aunque atravesada por un fuerte nivel de profesionalismo. “Fue muy íntimo y muy extraño, pero muy profesional”, explicó la actriz.

Además, agregó: “Intentamos hacer bromas para mantenerlo ligero, porque esas escenas no son fáciles, son complicadas y muy técnicas. Fue como un día más en la oficina, pero con una escena muy extraña y muy jodida”, expresó en diálogo con el mismo medio.

Las revelaciones de Harrenhal y el futuro incierto de los Targaryen

La escena mostrada en el episodio 7 no representó el primer acercamiento de este estilo entre Aemond y la figura de su madre dentro de la temporada.

Desde los primeros capítulos de la temporada, la relación entre ambos personajes ya había generado polémica: durante un diálogo a solas, el príncipe besó a Alicent en la boca, una situación que tampoco forma parte de la obra original de George R.R. Martin y que provocó una gran cantidad de comentarios y debates entre los espectadores en redes sociales.

El capítulo también profundiza en los acontecimientos que transcurren en Harrenhal. Allí, la verdadera Alicent finalmente llega al castillo, mientras que Alys Rivers intenta persuadir a Aemond de que su madre no se encuentra allí con intenciones de protegerlo. Además, el encuentro durante la cena que los reúne a los tres fue definido por Gayle Rankin como un momento “insoportable”.

En el cierre del episodio, Alicent decide envenenar a Aemond y abandona el lugar durante la noche. Al mismo tiempo, Aegon (Tom Glynn-Carney), hermano de Aemond, logra reencontrarse con su dragón Sunfyre, cuya muerte había sido dada por segura. Por su parte, Vhagar, la enorme criatura perteneciente a Aemond, continúa sin aparecer.

Aunque Alys y Aemond cuentan con huevos de dragón bajo su poder, todavía no poseen un dragón adulto que pueda brindarles protección y ventaja estratégica de cara al desenlace de la temporada.

Los actores hablaron sobre el incesto en la serie

El polémico beso mostrado en el primer episodio de la temporada también representó un desafío para los actores involucrados. Ewan Mitchell habló con People sobre aquella escena y admitió que la situación le resultó tan incómoda que “da un poco de ganas de vomitar”.

“Es bastante impactante”, dijo. “Pero también reconocí un gran desafío y una oportunidad para mostrar a Aemond bajo una nueva luz”.

El intérprete intentó profundizar en las motivaciones de su personaje y explicó: “Aemond, al crecer, nunca sintió que lo amaban lo suficiente su madre y su familia, y un niño necesita ese amor incondicional para desarrollar una visión equilibrada de sí mismo”.

A partir de esa carencia emocional, señaló que el personaje “tiene una percepción muy distorsionada y una forma muy extraña de mostrar amor”. Además, el actor remarcó que aquel beso tendrá un impacto significativo en el vínculo entre madre e hijo, dejando consecuencias en la relación entre ambos.

“Puede que haya quemado puentes con su madre después de ese momento, porque es sin duda una de las acciones más perturbadoras que ha hecho, y también impactante. Está en el ADN de Aemond ser impactante, y lo hace ahí, sorprende al público de una manera que no esperas“, afirmó ante Mashable.

Olivia Cooke se refirió de manera más contundente al vínculo entre su personaje y Aemond en una entrevista con People. “Siempre ha habido esta corriente edípica subyacente, sin que Alicent lo supiera. Y creo que es impactante”, afirmó la actriz.

Además, la intérprete sostuvo que el beso representó una situación “realmente peligrosa”, especialmente porque el personaje de su hijo dentro de la historia es, según sus palabras, “alguien muy peligroso”.

“Alicent sabe que una expresión facial equivocada, un rechazo percibido, le costará la vida. Así que intenta andar con mucho, mucho cuidado. Pero creo que en ese momento está como aturdida”, señaló Cooke.

En relación con la experiencia durante la filmación, Olivia Cooke contó a People que grabar la escena del beso entre ambos personajes resultó una situación “extraña para los dos”. Sin embargo, Ewan Mitchell destacó el trabajo de su compañera y aseguró ante el mismo medio: “Es una clase magistral trabajar con Liv Cooke en cualquier escena”.

Por su parte, el showrunner Ryan Condal analizó el accionar de Aemond en diálogo con Entertainment Weekly y explicó que sus actitudes están relacionadas con una herida emocional originada en su infancia.

“Es alguien que fue traumatizado a una edad temprana por su hermano, que lo llevó a un burdel mucho antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba pasando”, sostuvo. “Ese trauma se manifiesta de cierta manera en su comportamiento de adulto”.

Y añadió: “No creo que Aemond esté necesariamente enamorado de su madre, pero creo que no es capaz de separar los sentimientos que tiene por ella de esos otros sentimientos masculinos que experimenta“. Las relaciones incestuosas forman parte de la historia de la familia Targaryen dentro de este universo narrativo. En House of the Dragon, por ejemplo, Aegon mantiene un matrimonio con su hermana Helaena, mientras que Rhaenyra se une en matrimonio con su tío Daemon.

La saga Game of Thrones también abordó esta temática a través del vínculo entre los hermanos gemelos Cersei y Jaime Lannister, uno de los conflictos más recordados de la serie.

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