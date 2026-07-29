"Carrie" vuelve al terror: revelaron un adelanto de la serie basada en Stephen King

Amazon Prime Video dio a conocer el primer adelanto oficial de Carrie , la nueva serie para televisión basada en la célebre novela escrita por Stephen King . El tráiler fue exhibido este sábado durante el panel de la Comic-Con de San Diego , evento en el que los responsables de la producción compartieron información de la propuesta.

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La ficción estará compuesta por ocho capítulos y tendrá al frente a Mike Flanagan , reconocido por títulos como La maldición de Hill House y Misa de medianoche , quien asumirá las funciones de guionista , director, productor ejecutivo y showrunner .

Trevor Macy también formará parte del proyecto en calidad de productor ejecutivo , mientras que la realización estará a cargo de Amazon MGM Studios .

Las primeras imágenes muestran algunos de los momentos más emblemáticos de la historia, como las escenas dentro del gimnasio del colegio , la coronación de Carrie White durante el baile de graduación y el dramático episodio posterior, cuando lanza un desgarrador grito en medio de un incendio.

El adelanto presenta la historia de una joven marginada que, luego de la inesperada muerte de su padre, comienza a asistir por primera vez a una escuela pública. Allí deberá enfrentarse al acoso de sus compañeros, la influencia de las redes sociales y el descubrimiento de unas extraordinarias habilidades telequinéticas.

Summer H. Howell será la encargada de dar vida a Carrie White, luego de haber sido seleccionada entre más de mil aspirantes que participaron del proceso de casting.

En una entrevista publicada por Deadline, la actriz explicó cómo imaginó a su personaje durante la preparación del papel: “Se siente como si mi Carrie llegara a este mundo muy abierta y emocionada, quiere hacer amigos, ir a la escuela y conocer gente. Nunca ha experimentado a nadie más que a su mamá y a su papá”.

La serie buscará actualizar la historia de Carrie

Durante su participación en la Comic-Con, Mike Flanagan señaló que esta nueva adaptación buscará diferenciarse de las versiones anteriores y tendrá un enfoque propio sobre la historia. “Carrie fue escrita hace medio siglo. Carrie fue adaptada de manera espectacular por Brian De Palma. Es intocable. No hay razón alguna para intentar seguir esos pasos. El mundo, sin embargo, ha cambiado bastante”, expresó el director.

Con el objetivo de trasladar la historia al contexto contemporáneo, Flanagan convocó a un grupo de estudiantes de secundaria para que participaran en el trabajo de la sala de guionistas.

Según explicó en declaraciones difundidas por Deadline, los jóvenes aportaron experiencias muy fuertes y describieron situaciones cotidianas marcadas por comentarios, actitudes y microagresiones que, aunque muchas veces no son percibidas como acoso directo, terminan generando un profundo impacto.

Además, remarcó: “Nos adentraremos en la crueldad del mundo actual y en cómo el internet la alienta, la recompensa, la celebra y la amplifica. Esto es terrible para los adultos, y para los adolescentes aún más”.

Flanagan también se refirió a la emblemática secuencia del baile de graduación. De acuerdo con lo publicado por Gizmodo, el realizador aseguró que se trata de “la escena más compleja que jamás he filmado” y adelantó que, aunque muchos espectadores crean saber cómo se desarrolla ese momento, “en realidad no lo saben”.

“Creo que mucha gente cree que sabe lo que es el programa. Y lo que más me emociona hoy es saber qué gran sorpresa va a ser nuestra Carrie”, afirmó.

Todo sobre la nueva adaptación de “Carrie”

Junto a Summer H. Howell, quien encabezará la historia como Carrie White, el elenco estará integrado por Siena Agudong en el papel de Sue Snell, Matthew Lillard como el director Grayle y Samantha Sloyan interpretando a Margaret White. También formarán parte de la producción Alison Thornton (Chris Hargensen), Thalia Dudek (Emaline), Amber Midthunder (señorita Desjardin), Josie Totah (Tina), Arthur Conti (Billy) y Joel Oulette (Tommy).

El reparto también contará con las actuaciones de Heather Graham, Kate Siegel, Michael Trucco, Katee Sackhoff, Rahul Kohli, Crystal Balint y Danielle Klaudt. Entre ellos, Samantha Sloyan, Kate Siegel y Rahul Kohli vuelven a trabajar junto a Mike Flanagan, con quien ya compartieron varios proyectos anteriores.

Por su parte, Alison Thornton, encargada de interpretar a la villana Chris Hargensen, explicó en una entrevista con Deadline cómo fue el clima de trabajo durante el rodaje. “Era muy importante que nos tuviéramos confianza desde el principio, porque el programa es muy oscuro y el set tenía que ser un espacio seguro”, señaló.

La producción marcará el debut de Carrie en formato de serie de televisión, convirtiéndose en la primera adaptación televisiva de la clásica obra de Stephen King. La novela, publicada en 1974, tuvo su primera versión cinematográfica apenas dos años después, cuando Brian De Palma la llevó a la pantalla grande con una película protagonizada por Sissy Spacek que incluso obtuvo nominaciones al Oscar.

Con el paso del tiempo aparecieron nuevas reinterpretaciones de la historia, entre ellas Carrie 2: La ira (1999), una película para televisión estrenada en 2002 y una nueva adaptación cinematográfica lanzada en 2013, dirigida por Kimberly Peirce y encabezada por Chloë Grace Moretz y Julianne Moore.

Durante las grabaciones, Howell tenía 21 años, una edad que, junto con el desarrollo más amplio que ofrece el formato de serie, le permitió construir una versión más cercana y creíble del personaje adolescente en comparación con las actrices que la interpretaron anteriormente.

Una actriz con larga trayectoria

La actriz ya cuenta con un recorrido dentro del cine y la televisión de terror. Antes de asumir el papel de Carrie, participó en producciones como Curse of Chucky, Cult of Chucky y Channel Zero, entre otros proyectos del género.

La nueva adaptación fue presentada oficialmente en octubre de 2024, mientras que Amazon aprobó su realización en abril de 2025. Las tareas de producción finalizaron en octubre de ese mismo año, tras completar el rodaje. El lanzamiento de la miniserie ya tiene fecha confirmada: llegará al catálogo de Prime Video el 7 de octubre de 2026.